Air France - KLM lanseaza noi rute din Bucuresti. Care sunt destinatiile

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Partidului National Liberal, Robert Sighiartau, a declarat sâmbata ca batalia, la alegerile europarlamentare din luna mai, va fi foarte dura, deoarece se va da cu cel mai "primitiv si toxic socialism" din Uniunea Europeana."România guvernata astazi…

- Guinness®, berea stout numarul 1 in lume, da startul distracției de St. Patrick’s Day și in 2019, de ziua naționala a Irlandei, sarbatorita pe 6 continente cu un pint de bere Guinness, alaturi de prieteni. Din Dublin pana in Dubai, de la Londra la Lima, de la Sidney la Stockholm și de la Moscova pana…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE lanseaza o dezbatere strategica si politica despre viitorul unei Europe puternic digitalizate post 2020, abordand si subiecte precum inteligenta artificiala si securitatea cibernetica, informeaza Ministerul Comunicatiilor intr-un comunicat. Aceasta dezbatere…

- Furnizorul de subansamble auto, Delphi Technologies, va transfera la Iasi o parte a activitații sale a fabricii din Sudbury, Marea Britanie, datorita costurilor mai mici, relateaza Digi24. Pe cale de consecința, fabrica din Regatul Unit, in care lucreaza peste 500 de muncitori, va fi inchisa treptat,…

- Cel mai mare turneu global de fotbal 5-la-5 revine in 2019 cu etape de calificare in 9 orașe din Romania și Moldova. Dupa Tao United, caștigatoarea din 2017 a Finalei Mondiale, și ABC United in 2018, se cauta din nou echipa care sa reprezinte Romania la acest turneu unic. Inscrierile se deschid pe data…

- In Romania a fost declarata, oficial, epidemia de gripa. Decizia a fost luata de catre Ministerul Sanatatii dupa ce s-au inregistrat trei saptamani epidemice consecutiv si 54 de decese din cauza bolii. Spitalele din toata tara au primit un plan de masuri. Recomandarile venite de la Bucuresti se refera…

- Bilantul deceselor provocate de un hantavirus, un virus provenit de la rozatoare, a urcat in total la 14, in doar sase saptamani, in regiunea argentiniana Buenos Aires, dupa decesul de sambata, 19 ianuarie, al unei femei in provincia La Plata. Victima, in varsta de 34 de ani, care a decedat in clinica…

- In noaptea dintre ani, cand toata lumea petrece, Loredana canta. In multe locuri, pentru multa lume. Așa știe ea sa traiasca, intr-un ritm nebunesc, care de multe ori se regasește și in melodiile sale. Ne-a marturisit ca traiește o bucurie fara margini de Revelion, cand vede oamenii din piețe dansand…