Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, exista numeroase modalitați de a invața o limba straina. De la cursuri private și grupuri de discuții, pana la carți cu exerciții și jocuri interactive, ai la dispoziție metode dintre cele mai diverse.

- Recent a iesit de sub tipar ghidul turistic „Gherla – oras baroc”, in limba engleza, dupa ce a aparut deja in limbile romana si franceza. In luna mai a aparut ghidul in limba franceza, prin grija Asociatiei de prietenie Gherla-Nendaz (Elvetia), iar acum turiștii care ajung in oraș sau cei interesați…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a demonstrat la rubrica Smiley News, de la Neatza cu Razvan și Dani, cum se pregatește Florin Salam pentru cele mai mari festivaluri de muzica din lume: a inceput sa cante in limba engleza!

- Un proiect de lege recent depus in Parlament starneste controverse aprinse: initiatorii vor sa-i oblige pe copiii majori si apti de munca sa-si intretina parintii. Astfel, fiii ar trebui sa plateasca o pensie de cel mult 20% din veniturile lor pentru mama, tatal, bunicii sau strabunicii ajunsi neputinciosi,…

- Guvernul a modificat, in ședința de miercuri, ordonanța de urgența privind Codul Administrativ, la o saptamana dupa ce aceasta fusese adoptata, dar nepublicata in Monitorul Oficial. Astfel, autoritațile...

- Un grup de zeci de parlamentari PSD a depus la Senat o initiativa legislativa prin care copiii majori sunt obligati sa le plateasca pensie de intretinere parintilor care necesita sprijin material. In cazul in care acest lucru nu este posibil, obligatia va reveni nepotilor sau stranepotilor majori.…

- Deputatul PSD, Diana Tușa, a depus la Senat un proiect de lege care acorda drepturi persoanelor aflate in concubinaj, inclusiv cuplurilor de același sex. Drepturile fac referire la bunurile comune, la a lua decizii pentru partener daca acesta este incapacitat, sau reglementari in caz ca unul dintre…

- La cererea parinților, Școala Gimnaziala „Dacia” va avea, din anul școlar 2019-2020, doua clase cu predare intensiva a limbii engleze. Curriculum-ul cuprinde patru ore de limba engleza pe saptamana. Inscrierile pentru clasa a V-a cu predarea intensiva a limbii engleze se vor…