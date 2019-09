AIOANI, PE LISTA CELOR DE LA DINAMO

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia damboviteana a facut foarte multe cadouri in acest debut de sezon adversarelor, primind 17 goluri. ''Noi suntem pregatiti, consider ca am avut doua saptamani la dispozitie…

- Chindia Targoviște a obținut semnatura jucatorilor Andrei Pițian (23 de ani) și Ioan Dumiter (20 de ani). Dambovitenii si-au completat lotul de jucatori cu alti doi fotbalisti care vor imbraca tricoul gruparii antrenate de catre Viorel Moldovan (47 de ani) cel putin pana la finalul actualului sezon.…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia pe care o pregateste sa se fi descatusat dupa partida castigata etapa trecuta cu Dinamo, scor 3-2, si ca va reusit sa lege o serie de victorii in urmatoarele runde ale Ligii I de…

- Antrenorul celor de la Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, si-a asumat in totalitate aceasta infrangere. Fostul atacant al „Generatiei de Aur”, considera ca este vinovat pentru modul in care a gestionat meciul de la scorul de 1-0 pentru Chindia, dar si pentru forma fizica aratata de jucatorii sai,…

- Dinamo este in cautatea unui antrenor, dupa ce Eugen Neagoe a suferit un infarct si nu mai are voie sa stea pe banca. Unul dintre numele vehiculate este Viorel Moldovan. Antrenorul care a promovat cu Chindia Targoviste in Liga 1 a comentat aceasta posibilitate. „Nu vreau sa discut acest subiect, sunt…

- Chindia Targoviște a pierdut in deplasarea de la Craiova, scor 0-1. La final, antrenorul Viorel Moldovan a dat de ințeles ca agreeaza o mutare la Dinamo. Viorel Moldovan pare favoritul conducerii dinamoviste pentru inlocuirea lui Eugen Neagoe. Singurul lucru care a impiedicat numirea lui a fost o clauza…

- Managerul FC Dinamo, Florin Prunea, a negat informatiile vehiculate in presa sportiva, potrivit carora Viorel Moldovan, antrenorul formatiei Chindia Targoviste, ar fi negociat si acceptat sa preia conducerea tehnica a formatiei "alb-rosii"."Nu poate sa existe un interes pentru ca Viorel Moldovan…

- Viorel Moldovan (47 de ani) a obținut un punct cu Chindia Targoviște la debutul in Liga 1, dupa meciul cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-2. Vezi AICI desfașurarea partidei Antrenorul dambovițenilor a explicat de ce au aratat mai bine aceștia in a doua repriza și de ce este mulțumit cu punctul obținut la Mediaș.…