Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Timis Alina Gorghiu a cerut, joi, de la Timisoara, majoritatii parlamentare PSD-ALDE sa accepte imediat si public Rezolutia Parlamentului European si Raportul MCV si sa renunte la planurile de...

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa anunțul Comisiei Europene și a facut o analiza dura a reactiilor pe care politicienii puterii le-au avut cu privire la raportul MCV. "Cat se mai poate duce aceasta fanfaronada cretina facuta pentru uzul publicului din Romania?", s-a intrebat jurnalistul,…

- "Sa nu ne amagim !Rezolutia Parlamentului European din 13.11.2018 nu este impotriva lui Dragnea, Dancila sau Tariceanu, nu este impotriva aliantei PSD – ALDE. Pur si simplu este o rezolutie impotriva Romaniei", atenționeaza fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu."Degeaba…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat marți, la Parlament, ca partidul trebuie sa aiba un „dialog mai intens” cu cei peste 100 de parlamentari aflați la primul mandat care nu cunosc disciplina de partid.Intrebat daca excluderile din PSD pot genera pierderea majoritații in Parlament, senatorul…

- Senatorul USR Mihai Gotiu explica procesul legislativ prin care s-a ajuns ca, de la un proiect umanitar pe care l-a semnat, sa fie votata in Senat detentia la domiciliu fara bratara electronica pentru pedepsele cu inchisoarea de pana la 5 ani. Plenul Senatului a votat luni mai multe modificari la Legea…

- ”Dragnea e un politician calculat, știe jocul, e un bun cunoscator, dar, daca-și antagonizeaza ALDE, va avea mari probleme.” subliniaza Stelian Tanase, la Realitatea TV. Cum a primit ALDE mai mult decat merita Stelian Tanase a continuat: ”De la inceput Tariceanu a obținut mult mai…

- Dupa ce deputatul PSD de Satu Mare Octavian Petric a ieșit, astazi, public, precizând ca susține mișcarea anti-Dragnea din PSD, a venit rândul președintelui executiv al Organizației Județene Satu Mare a PSD, Ciprian Ardelean, sa se exprime public.

- Senatorul social-democrat Adrian Tutuianu a declarat miercuri ca, in cazul in care nu se gaseste o "solutie serioasa la problemele pe care PSD le are astazi", exista riscul ca unii dintre parlamentari sa...