Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Guvernatorilor Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) si-a stabilit joi calendarul in vederea alegerii noului director general, dupa moartea la jumatatea lui iulie a japonezului Yukiya Amano, in speranta unei ocuparia functiei in ianuarie ”cel mai tarziu”, intr-un context international…

- Consiliul guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a stabilit joi calendarul alegerii unui nou director general al organizatiei, dupa decesul la jumatatea lunii iulie a japonezului Yukiya Amano, transmite AFP, care noteaza ca procesul are loc

- Ministerul Afacerilor Externe își exprima convingerea ca experiența și expertiza ambasadorului Cornel Feruța, numit director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) din Viena, vor contribui la consolidarea rolului important al instituției la

- Romanul Cornel Feruta a fost numit director general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), pana cand statele membre se vor pune de acord asupra succesorului lui Yukiya Amano, decedat recent, informeaza institutia, preluata de Agerpres.

- Diplomatul roman Cornel Feruța, coordonator-șef al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), a fost numit director general interimar al organizației dupa ce predecesorul sau, diplomatul japonez Yukiya Amano, a incetat din viața luni, la varsta de 72 de ani, informeaza organizația cu sediul…

- Diplomatul roman Cornel Feruta a fost numit director interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), dupa decesul lui Yukiya Amano, relateaza agentia Reuters."Consiliul Guvernatorilor AIEA a decis desemnarea domnului Cornel Feruta in functia de director general interimar, ...

- Romanul Cornel Feruta a fost numit director general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) pana cand statele membre se vor pune de acord asupra succesorului lui Yukiya Amano, decedat recent, informeaza joi institutia, citata de Reuters.AIEA a anuntat luni ca…

- Yukiya Amano, directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), s-a stins din viata la varsta de 72 de ani, a anuntat institutia pe care diplomatul nipon o conducea inca din 2017. „Secretariatul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica va face cunoscut cu profunda tristete…