AIEA: Iranul continuă să respecte Acordul nuclear semnat cu marile puteri Iranul continua sa respecte prevederile Acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, desi stocurile de uraniu îmbogatit si de apa grea sunt în crestere, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de Associated Press conform Mediafax. Iranul continua sa respecte Planul complet comun de actiune (JCPOA), denumirea oficiala a Acordului nuclear international, a transmis Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA). Tratatul are rolul de a împiedica regimul de la Teheran sa fabrice armament nuclear. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

