- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata (29 aprilie), intr-un accident de masina, intre localitatile Navodari si Sacele, Autoturismul pe care il conducea a iesit de pe carosabil si a intrat in mai multi copaci. Tragedia a fost anuntata in jurul orei 7.15, de paznicul fermei pe care a…

