Aici sunt toti banii mei, ajung?

Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD de Timis Bianca Gavrilita si-a gasit un al doilea „job” la Spitalul Judetean condus de colegul ei de partid Marius Craina. Ea nu s-a prezentat insa nicio zi la locul de munca, fiindca a fost ocupata cu alegerile europarlamentare, unde a candidat pe lista PSD. The post Nu-i mai ajung banii…

- Complexul National Muzeal Moldova din Iasi are 157 de angajati. Sub norma prevazuta de lege. Sunt zece muzee.Printre ele sunt institutii ca Palatul Culturii, Muzeul de la Ruginoasa , Muzeul Unirii , Casa memoriala „Kogalniceanu". Directorul Complexului National Muzeal „ Moldova" din Iasi, Lacramioara…

- O gospodarie din patru nu putea face fața cheltuielilor cu venitul total net realizat, anul trecut, reiese dintr-o publicație a Institutului Național de Statistica. The post Nu ne mai ajung banii! Statistica ingrijoratoare in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a publicat un document semnat de ministrul de Finante, in care Eugen Teodorovici cere institutiilor publice din tara sa limiteze cheltuielile, intrucat alocarile bugetare nu acopera plata salariilor in trimestrul IV.

- Actrița Nuami Dinescu a povestit prin ce experiența a trecut de curand, cand a fost la cumparaturi in piața Obor din Capitala. Vedeta a mers in hala de pește, a comandat ce voia, insa in momentul in care a trebuit sa plateasca și-a dat seama ca nu avea portofelul la ea. Cu toate acestea, Nuami Dinescu…

- Potrivit Guvernului Romaniei, Programul National de Dezvoltare Locala reprezinta un instrument financiar pe care autoritatile locale il pot accesa pentru a creste nivelul de trai al comunitatilor pe care le administreaza. Cu ajutorul resurselor financiare primite de cei care au accesat aceste fonduri…

- AJUTOR… Primarul Vasile Voicu spune ca are nevoie de un milion de euro pentru cele 140 de persoane cu handicap si insotitorii acestora. CALCULE… In timp ce unii dintre primarii vasluieni si-au facut calculele pe intregul an si au realizat ca banii de la buget nu le acopera toate cheltuielile pana la…

- Banii romanilor nu le mai ajung de la o luna la alta iar cresterea economica anuntata de PSD - ALDE nu le va plati romanilor facturile de zi cu zi si ratele la banca tot mai mari Economia Romaniei dovedeste o rezistenta de premiat si incurajat impotriva tuturor aberatiilor si neghiobiilor actualei guvernari…