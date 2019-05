In Romania curge lapte si miere, iar cainii umbla cu covrigi in coada. Toti sunt proaspeti, gata scosi din cuptor, desigur covrigii. Veniturile salariale au crescut. Angajatii o duc din ce in ce mai bine. Din ceea ce castiga isi permit sa petreaca cate patru concedii anual, in fiecare anotimp. Sunt suparati foarte multi din cauza faptului ca in ultima perioada clima e pe cale se sa schimbe. Ce trist! In loc de patru concedii vor reusi sa petreaca doar doua. Ce dezamagire! Sunt sigura ca ne vom obisnui si…