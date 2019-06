Stiri pe aceeasi tema

- A plecat la Facultate și nu s-a mai intors, iar de ore bune mama nu se poate opri din plans. Luminița Elena Udrea are 20 de ani și studiaza la Facultatea de Inginerie din Sibiu. A fost data disparuta de mama sa, care a anunțat Poliția și care crede ca fiica ei ar fi putut fi rapita.

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta o tanara in varsta de 20 de ani care a disparut in mod ciudat de la Facultatea de Inginerie de la Sibiu. Poliția a fost anunțata de mama ei La data de 04 iunie 2019, o femeie a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu despre faptul ca,…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta o tanara in varsta de 20 de ani, din județul Dolj, care a plecat voluntar din sediul Facultații de Inginerie din cadrul Universitații „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, județul Sibiu, fara a mai reveni. Persoanele ce pot oferi informatii care…

- Astazi, in Duminica a sasea dupa Pasti, Inaltpreasfintitul Parinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Roman al celor doua Americi, va sluji in Parohia "Sfantul Mina" din Constanta. Inaltul ierarh s a nascut la 15 aprilie 1967, in Constanta.A urmat studii liceale in Constanta si Bucuresti, continuate cu Facultatea…

- Gabriel Procopenco, student in anul II la Facultatea de Inginerie din Galati, si Iulia Ene, studenta la Facultatea de Stiinte si Mediu, anul III, au obtinut locul I la competitia "Unilever Engineering League" cu o aplicatie software inteligenta in Android Studio, prin care o companie poate realiza o…

- Studentii de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii „Constantin Brancusi“ beneficiaza de acum de laboratoare dotate cu echipamente si aparate moderne. Facultatea de Inginerie a inaugurat un numar de opt laboratoare, cu o valoare de ordin...

- In perioada 12-15 martie 2019, respectiv 20-22 martie 2019 au fost prezente la Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita doua comisii ARACIS - Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior - in vederea evaluarii periodice a programului de studii de licenta Administratie publica (AP)…

- Peste 200 de studenți și profesori de la cele mai importante facultați de drept din Romania și Republica Moldova, prezenți la UniBuc Peste 200 de studenți și cadre didactice de la cele mai importante facultați de drept din Romania și Republica Moldova vor participa, in perioada 17-20 aprilie 2019, la…