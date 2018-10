Ai un copil hiperactiv? Iată 10 modalităţi de a-l calma 1. Faceti-i o baie calduta cu sare sau spuma din belsug Se va spala astfel si stresul pe care l-a acumulat pe parcursul intregii zile. 2. Faceti o plimbare Cateva ture prin jurul blocului impreuna cu voi sau singur daca este suficient de mare nu numai ca o sa-i consume excesul de energie, dar „lipaitul" sacadat talpilor pe asfalt ii va distrage atentia. 3. Faceti-i masaj Mai ales pentru copiii care sufera de ADHD, contactul fizic este foarte important. Masati-i tamplele, umerii, parul. Veti vedea cat de repede se pot calma copiii dupa un astfel de „tratament". … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Stroiuleasa, coordonatoarea Centrului Judetean de Asistenta Psiho-Pedagogica Olt, explica in interviul pentru „Weekend Adevarul“ care sunt principalele probleme pe care le intalnesc consilierii scolari la elevi si cum ar putea fi solutionate.

- Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24 ca Elena Udrea a incercat sa se foloseasca de copil ca sa scape de puscarie, dar nu i-a reusit. Invitat in emisiunea Jurnalul de seara, de la Digi24, jurnalistul a sustinut ca atat fostul ministru al Turismului, cat si Alina Bica vor fi aparate de „domnii…

- Copiii au nevoie de cel putin trei mese pe zi, iar mai nou, cele doua gustari nu sunt obligatorii, a declarat nutritionistul, Mihaela Bilic, precizand ca mancarea sanatoasa inseamna inclusiv grasime, iar dietele nu sunt recomandate celor...

- Copiii din prezent traiesc intr-o perioada in care "au totul la dispozitie", in care au impresia ca resursele sunt nelimitate. Chiar daca iti permiti sa-i oferi un mediu indestulat, oferindu-i totul la dispozitie, s-ar putea ca acest lucru sa nu fie chiar in avantajul dezvoltarii lui.

- Evenimentul se va desfașura in perioada 14-18 septembrie, la Teatrul Itinerant Țandarica din Parcul Carol și la sediul permanent al Teatrului Țandarica. Copiii și parinții sunt invitați la cinci zile cu ...

- Pe 10 septembrie suna clopotelul, iar cei de la Casa Share vor sa-i ajute sa mearga la scoala pe copiii carora le-au oferit deja un acoperis deasupra capului. A demarat deja actiunea: "Ghiozdanul Casa Share". A fost intocmita o lista in care au fost trecute numele, varstele si casele de unde provin…

- "Un copil nu trebuie sa manance dietic sau degresat. Un copil poate manca untul si chiar fructele oleaginoase cum ar fi: nuci, migdale, alune, care pentru un adult reprezinta o bomba calorica. Sunt singurele produse din natura in care avem proteine, lipide si glucide la un loc. (...) Copiii au nevoie…