Ai un blog si vrei sa participi la conferinta Femei de cariera? Obtine un bilet destinat bloggerilor

- Rafael Campos (vicepresedinte Vtex), Celine Blanchot (EMEA Retail and CIT Marketing Manager Glory), Oana Dumitrescu (senior analytical consultant Google), Martin Shires (Business Development and Marketing Manager Glory), Adina Craciunescu (marketing manager DIANA & DIANA Supermarket), Valer Hancas…

- Masura 2.2 (linia de finanțare pentru IMM - 2018) va fi relansata in aceasta luna, sunt posibile reluari ale finanțarilor Start Up Nation și Diaspora Start Up, la inceputul anului urmator, iar Ministerul Fondurilor Europene analizeaza și alte oportunitați pentru finanțari in agricultura sau tehnologia…

- Burse de merit olimpic se vor acorda si elevilor care obțin mentiuni la competitiile internationale, nu doar celor clasați pe primele trei locuri, așa cum se proceda in prezent, MEN precizand ca bursa va fi de 25% din salariul de baza minim brut pe țara, acordata lunar, pe o perioada de 12 luni,…

- Sa incepi un proiect de la zero si sa primesti finantare bancara pentru el este o provocare mare pentru antreprenorii romani, cu atat mai mult cu cat proiectul este, de exemplu, pe o nisa precum agricultura hidroponica. Iata cateva sfaturi pentru un...

- Un telescop pe Terra a obtinut imagini cu Neptun, cel putin la fel de clare ca cele obtinute de telescopul spatial Hubble. Secretul a constat in eliminarea efectelor optice ale atmosferei terestre.

- Si-a aratat picioarele subtiri la 60 de ani, dar si celulita Actrita Melanie Griffith a vrut probabil sa demonstreze cat de bine sa mentine fizic la cei 60 de ani ai sai si a iesit pe strada in pantaloni foarte scurti, dezvaluindu-si picioarele lungi si subtiri. Vedeta, fosta sotie a lu Antonio Banderas,…

- Declarația unica este folosita acum de contribuabilii cu venituri nesalariale pentru declararea veniturilor in vederea plații impozitelor și contribuțiilor la stat. Termenul de depunere a declarației pentru anul 2018 este 15 iulie (care va fi considerat, de fapt, 16 iulie), iar pentru depunerea ei online…

- Cantareata americana Sheryl Crow a anuntat luni ca va realiza, in 2019, ultimul album din cariera, in colaborare cu nume sonore din industria muzicala, precum Keith Richards, dar și regretatul Johnny Cash, urmand ca apoi sa se dedice exclusiv lansarii de single-uri.