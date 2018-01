Ai toate motivele sa iti achizitionezi o bicicleta de fitness! Iata care sunt acestea

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Cotabita a revenit in sala de sport, locul in care cu ani in urma a suferit un accident cerebral care l-a tinut luni de zile in coma. Cantaretul si-a revenit spectaculos si s-a reapucat de sport, avand-o ca...

- Rata șomajului in Moldova in anul 2017 a fost de numai 3,4 la suta. O cifra destul de mica, afirma specialiștii. Acest lucru se datoreaza in mare parte migrației excesive, dar și a celor care aleg sa munceasca la negru

- Peste 40 de tone de mere produse in Moldova au fost interzise in Federatia Rusa. Reprezentantii Rosselhoznadzor au motivat ca informatiile din certificatele fitosanitare nu au corespuns celor scrise pe eticheta.Cele doua camioane cu fructe au fost stopate in regiunea Kursk.

- Exista cateva femei care nu se dau in laturi de la a-si insela partenerii de cuplu sau de a se implica in relatii cu barbati insurati. Motivele pentru care recurg la astfel de acte sunt din cele mai diverse. Iata care sunt femeile din zodiac ce sunt predispuse sa ajunga amante.

- Furtul unei biciclete i-a adus unui barbat din Giurgiu nu unul, ci doua dosare penale! De ce? Pentru ca, odata demascat, s-a dovedit ca hoțul in varsta de 42 de ani fura și curent electric. Locuința sa din comuna giurgiuveana Stanești – care in documentele furnizorului de curent aparea ca fiind deconectata…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel…

- Romania TV a inceput bine 2018. Este lider la audiente in randul televiziunilor de stiri, dar si-a mai pierdut inca o vedeta. Daca anul trecut, mai multi oameni importanti au plecat de la RTV, la inceput de an a venit randul unei alte vedete sa spuna adio televiziunii de stiri. Desi despartirea s-a…

- Deputatul clujean Adrian Dohotaru a fost implicat, marti, intr-un accident rutier in Cluj-Napoca, unde se deplasa pe bicicleta. Dohotaru, care este un activist pentru ciclism, alergat si mers pe jos, a povestit cum a fost lovit in plin de o masina, in timp ce pedala pe o strada din Cluj. “Am tras una…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Vlad Rosca are 24 de ani este din Arad si timp de 12 ani a facut polo fiind campion national. A invatat sa inoapte inante sa umble, iar la cinci ani s-a apucat de polo pe apa. In momentul de fata este campion la fitness, student in ultimul an la medicina si se ocupa cu nutritia.

- Salata verde imbunatateste functiile cognitive la adulti, arata datele unui studiu realizat de neurologi de la Rush University din Chicago. Nu ne ramane decat sa adaugam in meniul nostru zilnic spanac, varza kale si toate tipurile de salata.

- Miercuri, medicii de familie din Iasi, ca si colegii din tara, nu mai presteaza servicii medicale in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Contractul anual a expirat pe 31 decembrie 2017 si acum ar trebui sa semnam acte aditionale de prelungire a contractelor. Pana la semnarea lor, am hotarat sa…

- Proiectul privind Legile Justiției a incins spiritele atunci cand a atins cel mai sensibil punct al magistraților- raspunderea materiala. Daca toate legile stabilesc raspunderi pentru activitațile instiuțiilor dintr-un stat, fie ca este vorba despre funcționari ai statului, medici sau avocați, oameni…

- Pe anul 2017, sectiunea dezvoltare se va incheia cu un procent de realizare de 70 – 75%’, a precizat Vasile Paval. Motivele care au dus la intarzierea unor investitii tin de lipsa constructorilor, a documentatiilor tehnice, lipsa de coordonare la nivel local etc. Pentru noul Bazar au fost obtinute cu…

- Jucatoarea Karolina Pliskova a explicat motivul pentru care a pierdut meciul cu Simona Halep din finala turneului demonstrativ de la Hua Hin. Sportiva din Cehia spune ca a fost bolnava si nu a putut da tot ce are mai bun."Imediat dupa ce am ajuns la Hua Hin nu m-am simtit bine, am fost atacata…

- Ioana, sora Deliei Matache, așteapta sa devina mamica in orice zi, avand in vedere ca este insarcinata in noua luni și este mai activa ca niciodata. Chiar daca are o burtica proeminenta, așa cum este și normal, Ioana face sport in fiecare zi și uimește cu fiecare apariție pe scena.

- Un polițist din Japonia nu s-a lasat intimidat de faptul care are o bicicleta, atunci cand a vazut șoferul unui Lamborghini ca nu respecta regulile de circulație. Ofițerul biciclist l-a urmarit pe șoferul bolidului și chiar a reușit sa-l prinda, dupa cum arata o inregistrare cu intreaga scena. In imagini…

- In cadrul ședinței Consiliului Local a fost aprobat și proiectul de hotarare care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale cu 10%. Pentru ca buzoienii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar incepand de anul viitor, primarul Constantin Toma a explicat și care sunt motivele care au…

- Romania este printre tarile care exporta personal inalt calificat. Acesta lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Romania are nevoie de specialisti in formarea carora a investit, insa nu-i poate opri, caci libera circulatie si posibilitatea obtinerii unui nivel de trai mai…

- Creierul continua sa reprezinte un numar aproape infinit de mistere si provocari pentru oamenii de stiinta. In ciuda faptului ca de-a lungul timpului au fost realizate nenumarate studii, oamenii de stiinta recunosc ca exista si acum mai multe semne de intrebare decat explicatii.

- Brazilianul Neymar, invoit de PSG pentru a-și rezolva "problemele personale", se intoarce abia azi la Paris. Putea zbura la Strasbourg pentru duelul de diseara din Cupa Ligii, dar a ratat al doilea meci la rand . Neymar și-a prelungit week-end-ul petrecut in Brazilia, iar presa franceza a descoperit…

- Municipiul Curtea de Argeș poarta titlul de „oraș regal”, conferit in numele regelui Mihai de principesa moștenitoare Margareta, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 29 octombrie 2014 la Palatul Elisabeta. Motivele pentru care a fost obținuta aceasta titulatura sunt mai multe. Vechea capitala…

- Gardinenii din penitenciare nu mai știu ce sa faca pentru a le alina dorul de casa de familie deținuților din penitenciare. Astfel, ca o metoda de reeducare persoanele aflate in spatele gratiilorlla Jilava se vor plimba cu bicicleta prin pușcarie .

- Un militar din Constanta s a inscris la un concurs de fitness si a fost selectat din toata tara alaturi de alti concurenti. Acum are nevoie de sustinere pentru a obtine cat mai multe voturi in cadrul, concursului. "Numele meu este Trascu Alexandru, lucrez in Ministerul Apararii si sunt din Constanta.…

- Beyonce de Romania trece prin clipe cumplite in acesta perioada. Iar asta pentru ca, acum, așteapta cu sufletul la gura urmatorul set de analize, cel care o sperie mai mult decat orice, cu atat mai mult cu cat toți medicii consultați au fost extrem de reținuți cu privire la a discuta despre boala de…

- Scandal dupa premierea campionilor care au participat la Jocurile Invictus! Plutonierul Ionut Butoi, medaliat la Jocurile Invictus de la Toronto, revine cu precizari la o zi dupa ce si-a anuntat retragerea din echipa Invictus Romania, negand ca motivul retragerii ar fi suma primita ca premiu si spunand…

- Ștefan Hodi, un lugojean de origine maghiara a venit pentru a 15-a oara in ultimii 18 ani, la Alba Iulia, cu bicicleta, de Ziua Naționala, avand in micul sau bagaj haine de schimb și tricolorul. Lugojeanul Ștefan Hodi a ajuns la Alba Iulia la inceputul manifestarilor de Ziua Naționala și era ușor de…

- De fiecare data cand te apuci de o noua dieta nu rezisti mai mult de cateva zile și revii la obiceiurile tale? Iata care sunt motivele din cauza carora nu poți sa iți atingi obiectivele...

- Liviu Dragnea contesta la Curtea Suprema sechestrul asigurator pus pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum. Avocata presedintelui PSD invoca faptul ca nicio institutie nu s-a constituit parte civila in dosar. Si cum nimeni nu cere recuperarea prejudiciului, procurorul nu ar fi avut dreptul sa ia masuri…

- Jenica Stan, campioana mondiala de juniori la doar 16 ani, este una dintre sportivele care s-au remarcat la Campionatul Mondial de culturism și fitness (10-13 noiembrie) de la Bistrița, unde Romania a cucerit 4 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Jenica Stan (CSS 5 București)…

- Purtatorul de cuvant al BNR explica motivele creșterii monedei EURO și ale ROBOR-ului Banca Nationala a cotat astazi moneda europeana la 4.6551 lei, iar leu a fost la cea mai scazuta cotatie din istorie in fata euro. ROBOR-ul a scazut astazi ușor, insa in ultimele saptamani a avut o ascensiune…

- "Avem o anumita evoluție pe ROBOR, o știm cu toții, dar comparațiile cu ROBOR-ul, noi le facem numai de scurta durata. In 2014, nivelul ROBOR-ului la 3 luni era mai mare ca acum. Sunt 2 puncte de baza pentru referința la 3 luni. ROBOR-ul are referința la 3 luni, asta conteaza acum pentru toate…

- O fotografie spune cât o mie de cuvinte. Daca ne uitam la imaginea atașata putem spune ca municipiul Cluj-Napoca este un oraș blocat autoturismelor. Bulevardul 21 Decembrie 1989 este marți, 21 noiembrie, înțesat de mașini din Maraști pâna în…

- Magistratii ICCJ motiveaza ca au dispus achitarea fostului deputat Sebastian Ghita, acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani si a fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca probele si declaratiile nu sunt suficiente pentru o solutie de condamnare, potrivit…

- Mai multi afaceristi care si-au creat firme pentru a beneficia de finantarea de 44.000 de euro oferita prin programul StartUp Nation au renuntat la idee chiar inainte de a demara proiectele. Motivele sunt diverse: atat avantul lor, fara a sti de ce este nevoie la infiintarea unei afaceri, fie aplicarea…

- Rezultat extraordinar obtinut pentru Constanta si pentru Romania de Horia Paul Schiopu la Campionatul Mondial de Culturism si Fitness pentru juniori si veterani, intrecere care s a desfasurat la Bistrita. Constanteanul de 21 de ani a concurat la sectiunea Men 39;s Physique juniori , categoria 1,78 m,…

- O gravida in luna a noua a fost lovita de o autoutilitara, in Bistrita. Femeia a ajuns de urgenta la spital, unde medicii i-au facut operatie cezariana . Accidentul s-a produs in Arcalia, la doi pași de o balastiera. Femeia se indrepta chiar spre balastiera in cauza in momentul producerii accidentului,…

- Bistrița a facut fața cu brio organizarii Campionatului Mondial de Bodybuilding și Fitness, in ciuda cerințelor imense. La deschiderea evenimentului, care anul acesta s-a invartit in jurul lui Dracula, legenda culturismului mondial Rafael Santonja a marturisit ca iubește Bistrița.

- Luni, pe DJ 108D, in orașul Cehu Silvaniei, un tanar de 25 ani, din județul Maramureș, in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba periculoasa la stanga, semnalizata corespunzator, a acroșat un minor de 14 ani, care se deplasa pe langa o bicicleta. Ambele evenimente s-au soldat cu ranirea ușoara…

- Un nou protest este anuntat pentru aceasta seara la Constanta. Sub lozinca "Nu vrem sa fim o natie de hoti" constantenii se strang in aceasta seara pe platoul din fata Prefecturii Constanta.Anuntul a fost facut pe Facebook unde organizatorii expun si motivele pentru care ies in strada. "Motivele 1.…

- Acestea nu numai ca vor afecta sanatatea corpului, ci vor sabota obiectivele de pierdere in greutate. Prin urmare, exsita cateva lucruri pe care nu trebuie sa le adaugi niciodata in salata. Pui la cuptor, tofu sau creveți Aceste alimente adauga calorii nedorite, plus ca pot crește nivelul…

- Luptatorul constantean Costin Mincu, aflat acum insa la Bucuresti, a intrat in randul barbatilor insurati, casatorindu se cu aleasa inimii sale, Alexandra Florentina Mina. Cei doi au spus "Da ldquo; in fata ofiterului de Stare Civila in capitala, iar ceremonialul religios si nunta cea mare vor avea…

- Biciclistii care incalca normele rutiere dedicate lor vor primi amenzi substantial marite de la 1 ianuarie 2018. Codul Rutier prevede reguli care trebuie respectate de biciclisti, iar incalcarea lor atrage sanctiuni asemanatoare soferilor: ei sunt amendati cu puncte-amenda. Biciclistilor care incalca…

- Cei mai multi romani merg la serviciu cu masina personala, pe locul doi fiind mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz). Cei care nu au rabdare sa isi piarda diminetile in trafic aleg mersul pe jos sau bicicleta. Daca ar exista piste de biciclete si locuri special amenajate in care sa le…

- Atacantul Fernando Torres ar putea parasi in aceasta iarna clubul Atletico Madrid. Postul de radio Cadena SER susține ca Torres, care mai are contract cu Atletico pana in vara anului urmator, vrea sa plece pentru ca a prins foarte puține minute in acest sezon dar și pentru ca nu se mai ințelege cu antrenorul…

- „Sefii psihopati” si persoanele care „injunghie” pe la spate sunt motivele inspaimantatoare pentru care angajatii romani si-ar cauta un alt loc de munca. Asa arata cel mai recent studiu facut de eJobs, dat publicitatii cu prilejul Halloweenului.

- Motivele pentru care vom plati mai mult pentru o franzela sunt acelea ca s-a scumpit energia si au crescut cheltuielile cu salariile platite muncitorilor, spun oficialii patronatului din morarit si panificatie ROMPAN. Majorarile, insa, nu se opresc aici, pentru ca sunt programate noi cresteri salariale.…

- Painea se va scumpi, anunta Aurel Popescu, presedintele ROMPAN. Motivele pentru care vom plati mai mult pe o franzela sunt acelea ca s-a scumpit energia si au crescut cheltuielile cu salariile platite...

- In seara zilei de luni, 23 octombrie, , la ora 19.45 politistii din Suciu de Sus au fost sesizati prin 112 ca in Valenii Lapusului s-a produs un accident in care au fost implicati un biciclist si un carutas. Un tanar de 16 ani, care se deplasa cu bicicleta pe partea stanga a DJ109G s-a izbit frontal…