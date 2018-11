Ai ras brânza greșit până acum! Cum se folosește, de fapt, răzătoarea Orice preparat capata un plus de savoare daca adaugi puțina branza rasa deasupra, fie ca vorbim de cartofi, paste sau legume. Trebuie sa afli insa un lucru. Ai folosit greșit razatoare pana acum. Mișcarea este una cunoscuta de mulți. Pui razatoarea in picioare, apoi freci bucata de branza de lamele de pe margine, intr-o mișcare verticala, de sus in jos, nu-i așa? De fapt, nu! Un videoclip postat pe un canal de gatit a devenit viral, starnind un val de controverse in mediul online. De fapt, razatoarea este culcata orizontal, iar branza se rade de la stanga la dreapta. Pare mult mai eficient așa.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a respins propunerile ministrului Justiției pentru DNA, Parchetul General și DIICOT, printre acestea numarandu-se și cea a Adinei Florea, nominalizata de Tudorel Toader in funcția de procuror-șef DNA.Tudorel Toader il acuza pe președinte ca folosește dublul standard…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in intervalul 23-24 noiembrie 2018, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, Simpozionul Național cu titlul „Marea Unire și inceputurile avangardei romanești. Sașa Pana și Mișcarea de la Unu. 90 de ani de la ...

- Guvernul Israelului a ajuns, marti, la un acord de incetare a focului cu miscarea islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, afirma surse citate de presa araba, conform mediafax. Confruntarile militare intre armata israeliana si organizatia fundamentalista Hamas se intensificasera…

- Un grup de reprezentanti ai evreilor din Pittsburgh l-a acuzat duminica pe presedintele american Donald Trump, intr-o scrisoare deschisa, ca a “incurajat” miscarea suprematista a albilor si ca poarta astfel o parte din responsabilitatea pentru atacul sangeros care a avut ...

- Duminica, 21 octombrie, intre orele 11:00-12:30, un numar de 35 de voluntari din Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” vor alerga, alaturi de purtatorii „Stafetei Veteranilor”, pe traseul Colegiul Militar – Cetatea Alba Carolina, in semn de pretuire si respect pentru pentru toti veteranii Romaniei.…

- Miscarea populista ANO a premierului ceh Andrej Babis, prima forta politica a tarii, a castigat alegerile municipale in majoritatea covarsitoare a oraselor de resedinta din regiuni, dar a suferit un esec usturator in capitala Praga, in ciuda unei campanii scumpe, relateaza AFP. ANO s-a impus in toate…

- Mișcarea de Rezistența ACUM organizeaza un flashmob in fața sediului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) in legatura cu expulzarea celor șapte cetațeni turci, profesori ai liceului Orizont.

- Dupa taifunul Jebi, care a curmat vieti omenesti si a lasat in urma pagube materiale semnificatie, Japonia a fost lovita, la primele ore ale zilei de joi, de un cutremur puternic. Miscarea telurica a avut 6, 7 grade pe scara Richter si a afectat insula Hokkaido, situata in nordul Japoniei. Sunt cel…