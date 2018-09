Ai proprietati la care nu de detii acte? Acum totul este gratis Vești bune pentru oamenii care au terenuri și case, dar nu au ACTE. E gratis! Toate imobilele, respectiv toate terenurile și cladirile din Romania, inclusiv apartamentele vor fi inregistrate gratuit cu bani de la ANCPI. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiara (ANCPI) a publicat, recent, pe pagina internet ( http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lurarilor.html ) lista localitaților in care se face cadastru gratuit pentru cetațeni dar și cea in care s-a finalizat inregistrarea sistematica. Potrivit ANCPI, in prezent se desfașoara lucrari de cadastru gratuit in peste 800 de localitați din… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

