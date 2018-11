Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a castigat duminica pentru a doua oara Cupa Davis, adjudecandu-si trofeul dupa ce Marin Cilic (7 ATP) l-a invins pe francezul Lucas Pouille (32 ATP) in trei seturi, 7-6(3), 6-3, 6-3, pe Stade Pierre Mauroy din Lille. Datorita succesului obtinut de Cilic, Croatia conduce cu 3-1 la scorul general…

- Herjeu sesizeaza faptul ca deși nu are o funcție oficiala, Carmen Iohannins este scutita de prezența in fața procurorilor pentru un motiv care privește exclusiv calitatea pe care o are soțul acesteia. "Iohannis zice ca soția sa nu se va prezenta la audieri in fața procurorilor pentru ca ”ne…

- Vestea momentului pentru șoferii din intreaga țara! Legislația rutiera prevede amenzi de-a dreptul uriașe pentru toți cei care fac un gest ce poate parea banal. Aparent, legea te sancționeaza grav daca nu ești atent la un detaliu!

- Elena Svitolina a deschis cu o victorie Turneul Campioanelor, 6-3, 6-3 cu Petra Kvitova, intr-un meci din Grupa Rosie. Jucatoarea din Cehia era considerata favorita inaintea acestei confruntari, dar reprezentanta Ucrainei a avut o prestatie destul de solifa si s-a impus fara probleme.

- Cu aceasta ocazie, am reușit sa stam la o discuție interesanta cu Prof. Dr. Alexandru Bucur, cel care și-a rapit cateva clipe pentru a ne impartași din experiența sa. “Pastrand tradiția inițiatorului acestui curs, regretatul Prof Dr. Victor Valea, noi am continuat cu profesionalism și daruire, formarea…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-3, 6-1, luni, in prima runda a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari.

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura anunta ca luni sau marti va fi facuta pre-receptia segmentului de sosea de la Gilau, care va conecta „autostrada-muzeu” Gilau-Nadaselu, gata din noiembrie 2017, cu restul Autostrazii Transilvania (A3). „Incepem saptamana cu o mica…

- Incepand de sambata, arenele de tenis CFRvor gazdui turneul international din circuitul mondial ITF denumit "Trofeul Municipiului Iasi", cu premii totale de 15.000 dolari, asigurate de Primaria Municipiului Iasi si Federatia Romana de Tenis. In perioada 8-10 septembrie vor avea loc partidele din calificari,…