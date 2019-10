Ai primit acest mesaj de la Altex? Ai grija, e o inselaciune "Felicitari! ALTEX v-a desemnat castigatorul unui laptop LENOVO si suma de 10.000Euro. Pentru informatii apelati la acest nr. de telefon", asa suna un mesaj care ascunde o noua metoda de escrocherie, avertizeaza compania Altex Romania.



Oficialii companiei ii indeamna pe oameni sa nu apeleze acel numar de telefon, pentru a nu deveni victima inselatoriei.



Business24 transmite mai jos, integral, pozitia Altex cu privire la acest SMS.



"Campania la care se face referire in mesaj nu este organizata de ALTEX Romania, fiind o campanie falsa, inselatoare, derulata de escroci… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pozitie oficiala ALTEX Romania: ”Campania la care se face referire in mesaj nu este organizata de ALTEX Romania, fiind o campanie falsa, inșelatoare, derulata de escroci care folosesc cartele pre-pay și astfel nu pot fi identificați chiar daca, de fiecare data cand astfel de cazuri de frauda…

- Campania 10 PENTRU SIGURANȚA, desfașurata la nivel național de catre structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a debutat in județul Satu Mare cu un eveniment organizat sambata, 7 septembrie a.c., la ora 17.00, la mall-ul Shopping City din municipiul Satu Mare. și a continuat astazi in…

- MAI vrea sa schimbe radical legislația referitoare la gestionarea cazurilor de dispariție. Un proiect de lege in acest sens a fost publicat in consultare publica și prevede modificari radicale in privința localizarii persoanelor disparute și in abordarea cazurilor in care este vorba despre dispariția…

- Prezentatorul de televiziune Dan Negru a primit o propunere de a prezenta un eveniment care va avea loc ]n anul 2021. Pe contul sau de socializare, Dan Negru a dat publicitații un mesaj pe care l-a primit pe telefon. Acesta a fost invitat sa prezinte o nunta care urmeaza sa aiba loc peste trei ani.…

- Salvați Copiii, alaturi de Dorna și Simona Halep, lupta pentru a face auzita cauza copiilor nascuți prematur care au nevoie de echipamente medicale pentru a supraviețui. Lansata in urma cu 6 ani de Dorna alaturi de Salvați Copiii, campania „Grija pentru copii” contribuie la dotarea cu echipamente medicale…

- Mariei Dumitras, o romanca in varsta de 49 de ani este acuzata de comiterea unei fapte grave! Romanca a lucrat ca ingrijitoare in Italia și a ucis o batrana de 92 de ani, de care trebuia sa aiba grija.