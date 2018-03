Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul italian Fabio Fognini a castigat turneul ATP de la Sao Paulo (Brazilia), dotat cu premii totale in valoare de 516.205 dolari, in finala caruia l-a invins duminica, in trei seturi, 1-6, 6-1, 6-4, pe chilianul Nicolas Jarry, dupa o ora si jumatate de joc. In varsta de 30 ani, Fognini si-a trecut…

- Abuz incredibil la Primaria Repedea, unde primarul si secretarul comunei au falsificat un act, pentru a achizitiona un autoturism in valoare de aproximativ 17 mii euro, din bani publici, folosit discretionar de familia edilului sef. Pana acum, documentul a fost tinut secret, insa dupa cumpararea masinii,…

- Acum exista un guvern de acord national stabilit la Tripoli, dar organizatiile jihadiste renunta greu la teritoriile aflate in subordinea lor. „Teroristii vin dinspre granita de sud, care are 4000 de km, este dificil sa o controlam si ma refer la cei din gruparea Boko Haram. Dar din Siria si Irak…

- Carmen Bruma a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” despre dieta pe care ar trebui fetele sa o tina, pentru a fi sanatoase si a slabi. Evident, aceasta considera ca foamea fizica trebuie constientizata.

- Astfel, Dan Diaconescu, dupa ce și-a luat partenera de viața de mana, și-a dat intalnire cu mai mulți amici de-ai sai, printre care și fostul sau coleg, Marius Tuca, mergand cu toții la un restaurant de lux din Nordul Capitalei, scrie spynews.ro. Iar acolo, de-a lungul orelor bune pe care le-au petrecut,…

- Din ce in ce mai multe femei doresc sa ramana insarcinate, cautand diferite modalitati. De asemenea, cei care vor sa aiba o situatie financiara mai buna cauta sa lucreze mai mult, peste program. Insa, v-ati gandit vreodata ca exista anumite plante care va aduc noroc in casa si in viata?

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- Alina Gorghiu a comentat in cadrul unei emisiuni la Antena 3 și cazul condamnarii lui Darius Valcov. Sentatoarea PNL considera ca acesta reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila și crede ca premierul trebuie sa ia masuri.Citeste si: PNL, atac EXPLOZIV: CSAT trebuie sa-i ancheteze…

- Povestea festivalului Gianinei Carbunariu de la TT, gazduit de instituția finanțata din bani publici, a fost scrisa de niște personaje care ar putea face oricand dintr-o piesa contemporana. Tema unei asemenea piese ar fi extrem de la moda – conflictul interior al unor critici de teatru, finanțați sa…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia noului premier de a renunța la serviciile de paza și protecție ale SPP. Basescu spune ca hotararea luata de Dancila s-a facut pe baza unor barfe aparute in partid iar Liviu Dragnea incepe sa construiasca instituții paralele cu cele legale pentru a le…

- Larisa Ujvari, o tanara din Sacueni, județul Bihor, care avea mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma, a pierdut lupta cu viața la doar 25 de ani. Deși sute de oradeni demarasera o campanie de donare de sange pentru a o ajuta pe Larisa, care suferea de o infecție puternica…

- Un asteroid gigant va trece pe lânga Pamânt pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ''asteroid potential periculos'' de catre NASA si va trece pe lânga planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h.

- Prim-minitrul Noii Zeelande, Jacinda Arden, a anunțat ca așteapta un copil. Anunțul a fost facut pe instagram și twitter. Aceasta va fi a doua oara in istorie cand un prim-ministru a nascut in timpul mandatului.

- Cateva magazine din lanțul GameStop au dat de ințeles ca va exista Red Faction: Guerrilla Remastered pentru PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul a aparut pe site-urile GameStop din mai multe țari (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) pe toate precizandu-se ca jocul celor de la Volition este…

- Anda Adam este casatorita cu Andrei Sorin, caruia i-a daruit o fetita, de care se bucura cat pot de mult in timpul liber. Artista marturisea ca viata ei de cuplu a trecut prin transformari in ultimii ani, si asta din cauza timpului prea putin petrecut impreuna.

- Primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa liberalizarea pietei muncii in 2014 a murit intr-un cumplit accident petrecut ieri. Anuntul a fost facut de prietenii lui, pe Facebook. Pe 1 ianuarie 2014...

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 decembrie 2017 este de 18.897.271, cu 3.762 mai puțini fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in data de 11 decembrie 2017,cand erau inregistrați…

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse din politie, informeaza AFP.

- Alexandru Spiridon este noul selectioner al echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova. Anuntul a fost facut de catre presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal, Pavel Ciobanu, in urma votului unanim al Comitetului Executiv a forului de resort.

- Incepand de astazi, strada Gladiolelor din Alba Iulia va fi cu sens unic și se va circula dinspre Bulevardul Transilvaniei pana in strada Lalelelor. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. „Cum nicio frunza nu are aceeași culoare cu alta, cred ca nu sunt doi oameni care…

- "Eu nu ma pricep la fotbal, la partea de management. (...) Cum trebuie sa fie accesul, cu liful. E o meserie. Avand pe o lista ce trebuie sa mai facem. La un moment dat, Ciolacu a avut o idee. (...) Un om extraordinar. A zis ca vrea sa vada dosarul. A luat dosarul. A zis cand il termin de citit,…

- ♦ Austriecii de la OMV, actionarul majoritar, aduc o scotianca in fruntea companiei romanesti, pe un mandat de circa un an, pana in aprilie 2019. In primavara anului viitor ar fi expirat in mod normal mandatul Marianei Gheor­ghe, graba cu care a fost facuta aceasta mu­tare la varful Petrom,…

- George Srour, un nume cunoscut in lumea mondena a Capitalei, a decedat zilele trecute, din cauza unei boli la ficat. De origine libaneza, acesta era supranumit "George Arabu" și deținea un restaurant in București. Anunțul a fost facut de unul din amicii lui George, prietenii fiind luați prin surprindere…

- Meteorologii anunta ca in zilele urmatoare iarna incepe sa isi intre in drepturi. Dupa ce am avut temperaturi de primavara la inceputul lunii ianuarie, acestea urmeaza sa scada treptat, astfel ca ne putem astepta si la precipitatii sub forma de ploaie, lapovita sau ninsoare.

- Anunțul divortului Danei Grecu de soțul sau, dupa mai bine de 20 de ani de casnicie, a starnit curiozitate. Sursele DAS au dezvaluit pentru CANCAN.RO, ca prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine de doua luni. Actele separarii oficiale au fost semnate la notar si ei s-au despartit pe…

- Canalul american HBO a confirmat joi ca fanii vor trebui sa astepte anul viitor pentru a cunoaste deznodamantul celebrei saga de fantasy medieval, relateaza AFP si DPA. Totusi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea celui de al 8-lea si ultimul sezon al serialului cu un succes…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatorea care a prevestit tragedia de la Clubul Colectiv si multe alte evenimente care, ulterior, s-au petrecut, a vorbit despre catastrofele care se vor intampla in curand in tara noastra.

- Sarbatorile de iarna au trecut și toata lumea incepe sa iși intre in ritmul obișnuit. Specialiștii au emis o prognoza meteo pentru perioada urmatoare, pentru ca noi sa știm la ce trebuie sa ne așteptam.

- Directorul Direcției Construcții Capitale din Balți și Directorul Intreprinderii municipale Termogaz nu vor mai participa la conferințele online prin care, de regula, primesc indicații de la primarul de Balți, Renato Usatii. Anunțul se regasește intr-o declarație publicp semnata de cei doi șefi, Larisa…

- Catrinel Sandu a facut anuntul cu doar cateva zile anainte de trecerea in noul an: divorteaza! Ea s-a despartit de tenismenul Gabriel Trifu, tatal copiilor ei. Catrinel a stat o buna perioada din viata in America, dar s-a intors recent in tara. Aici a facut dezvaluirea care i-a luat pe multi prin surprindere.…

- Din ce in ce mai multe persoane iau decizia de a se lasa de fumat sau chiar de a imputina numarul de tigari pe care le fumeaza zilnic sau saptamanal. Insa, exista o planta care te ajuta, in timp, sa scapi de dependenta de tutun.

- Craciunul a trecut și acum toata lumea se concentreaza mai mult asupra programului de Revelion. Unii vor petrece acasa, in timp ce alții vor prefera concertele din aer liber sau petrecerile de la munte. Afla și tu cum va fi vremea!

- Piata "Bogdan Voievod" din sectorul Rascani al Capitalei se inchide, iar in locul ei va fi construita o alta cladire. Anuntul a fost facut de seful Directiei Comert, Marcel Zambitchi, la sedinta serviciilor municipale.

- Autoritațile vor lansa un nou tip de pașaport. Anunțul a fost facut de directorul Agentiei Servicii Publice, Sergiu Raileanu, in cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru PRIME. Potrivit lui, noile acte vor intra in vigoare in luna februarie a anului viitor, cand se vor termina stocurile pașapoartelor…

- Autoritațile vor lansa un nou model de pașaport biometric. Anunțul a fost facut de directorul Agentiei Servicii Publice, Sergiu Raileanu. Potrivit lui, cetatenii vor putea obtine noile acte din luna februarie a anului viitor, cand se vor termina stocurile pașapoartelor de tip vechi.

- Vicecampionii nationali le-au transmis fanilor si tututor romanilor urari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Dupa un an greu, cu zeci de meciuri, sute de antrenamente, mii de ore de pregatire,handbalistii de la CSM Bucuresti se bucura si de cateva zile de relaxare. ”Tigrii” nu puteau pleca…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP."Cooperarea noastra in materie…

- Lidia Buble asteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna si a inceput deja pregatirile in asteptarea lui Mos Craciun! Intr-un interviu pentru HeyNews.ro artista a dezvaluit unde va face Craciun si a vorbit de Sarbatorile de Iarna din copilarie. Pentru cei mai multi dintre noi, Craciunul este o sarbatoare…

- Ample remanieri guvernamentale. Cabinetul de Miniștri va avea alti doi vicepremieri si cinci ministri noi. Anuntul despre schimbarile din executiv a fost facut astazi dupa sedinta coalitiei de guvernare.

- Foarte bun prieten cu Messi, cu care a impartit vestiarul la FC Barcelona, Neymar l-a nominalizat pe un alt brazilian, Ronaldinho, in momentul in care a vorbit despre cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Plecat de la Barcelona pentru a iesi din conul de umbra al lui Messi,…

- Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice.

- Anuntul a venit atat de la Kremlin, cat si de la Casa Alba. Anterior, Putin a sustinut obisnuita sa conferinta de presa de sfarsit de an, in care a spus, printre altele, ca va candida la...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri seara, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, acesta urmand a fi trimis Senatului. Modificarile au fost adoptate cu 177 de voturi „pentru” si 79 de voturi „impotriva”. Anuntul rezultatului votului a fost primit cu aplauze…

- In urma exploziei Italia a declarat stare de urgența in legatura cu aprovizionarea cu gaz ca consecința directa a exploziei devastatoare. Anunțul starii de urgența a fost facut de catre ministru Industriei din Italia. Livrarea de gaze de catre Austria spre Italia a fost stopata dupa explozie,…

- Centrul Național Anticorupție a pornit o urmarire penala in cazul directoarei Agenției de Stat pentru Protecție Intelectuala (AGEPI), Lilia Bolocan. Aceasta ar fi amenințat reprezentanții Casei Naționale „Copyright” cu retragerea licenței, daca nu renunța la procesul de judecata impotriva companiei…

- Prințul Charles va participa la funeraliile Regelui Mihai, care se vor desfașura la Curtea de Argeș. Anunțul a fost facut duminica, la Antena3, de purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu.- in curs de actualizare

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria pe ambele maluri ale fluviului Eufrat, relateaza agentiile Reuters si EFE.'Ministrul apararii (Serghei Soigu) m-a informat in urma cu doua ore ca operatiunile pe malurile de est si…

- Societatea Naționala Nuclearelectrica ( SNN) anunța, ieri, ca a decis oprirea “controlata” a Reactorului 2 de la Centrala Nucleara Cernavoda. Anunțul a fost urmat, astazi, de un comunicat al deputatului PNL, Virgil Popescu. Parlamentarul liberal susține ca SNN a mințit public, adevarata cauza fiind…

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…