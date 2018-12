Ai o sora mai mare sau mai mica? Iata ce beneficii iti aduce

Stiri pe aceeasi tema

- Am auzit de nenumarate ori ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei. Studiile in materie sugereaza ca este adevarat. Iata cateva motive pentru care nu ar trebui sarit peste aceasta prima masa a zilei.

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar al Programului Operational Regional 2014 – 2020, a organizat in data de 12 noiembrie, la sediul Agentiei, seminarul de instruire destinat beneficiarilor de fonduri Regio, in cadrul Axei prioritare 8, PROIECTE NEFINALIZATE,…

- Data de 1 ianuarie, stabilita pentru cresterea salariului minim pe economie, poate aduce si o serie de concedieri din randul angajatilor mnisterelor, in special cel al Muncii, a spus ministrul Olguta Vasilescu.

- Intregesc tabloul multicolor al toamnei prin galbenul lor intens, contribuind in acelasi timp la mentinerea unei sanatati de invidiat. Indiferent de modul in care alegem sa le folosim – crude, coapte,...

- Ca urmare a creșterii anunțate a salariului minim brut de la 1 ianuarie 2019, va crește automat și suma de bani pe care ar trebui sa o plateasca la Fisc persoanele fara venituri care vor sa se asigure de bunavoie la sanatate. Mai exact, asigurarea anuala voluntara reprezinta 10% din șase salarii minime…

- Capparis spinosa, arbusti de capere, este o planta perena foioasa de iarna care creste frunze rotunde, carnoase si flori mari de la alb la alb roz, potrivit Wikipedia.org.Planta este cel mai cunoscuta pentru bobocii comestibili ai florilor numite capere , deseori folosite drept condiment, si fructul…

- Studiul „Influenta calitatii vietii profesionale asupra tendintei de migrare pentru munca a personalului din sanatate" a fost desfasurat de Centrul de Cercetare si Dezvoltare Sociala „Solidaritatea" in perioada 12-18 septembrie 2018 pe un esantion de 1253 de salariati din sectorul de sanatate. „Cresterea…

- Zonele creierului responsabile cu abilitatile motorii, auzul, memorarea informatiilor auditive si memoria devin mai active atunci cand copilul canta la un instrument, de aceea este o activitate extracurriculara perfecta pentru el. Iata 10 beneficii ale studierii unui instrument muzical, confirmate de…