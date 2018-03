Ai nevoie de un al doilea job? Daca ai un buget foarte restrans și nu reușești sa te descurci din punct de vedere financiar, ci siguranța te-ai gandit ca un loc de munca in plus te-ar ajuta. Insa, nu intotdeauna loc de munca in plus este raspunsul problemelor tale financiare. Intr-adevar, daca caștigi foarte puțini bani, atunci este indicat sa te orientezi spre un alt loc de munca sau spre un al doilea job. Dar daca ești intr-un impas financiar, poți sa iei imprumuturi rapide online ( atrie krediti interneta ) pentru a nu te suprasolicita. Mai sunt și unele obiceiuri de consum care duc la sapa de lemn. Iata care sunt motivele… Citeste articolul mai departe pe islive.ro…

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.

- Anul trecut, ne-au murit foarte multe albine, din cauza substanțelor folosite de agricultori. Nu s-a luat nicio masura. Macar anul acesta, va lua cineva masuri, pentru a opri crima impotriva albinelor? (Alin Ionescu, Ilfov) RASPUNS: Recent, autoritațile au anunțat ca au in vedere astfel de masuri.…

- BERBEC O atmosfera placuta la locul de munca te poate ajuta sa fii mai productiva in aceasta saptamana. Nimic nu se poate compara cu munca facuta cu pasiune si drag, asa ca incearca pe cat posibil sa faci echipa buna cu cei din jurul tau. In cazul in care cineva vrea sa iti saboteze…

- Comisia Europeana a dat unda verde miercuri unui al doilea pachet financiar de 3 miliarde de euro pentru a ajuta Turcia sa primeasca refugiati sirieni pe teritoriul sau, asa cum a promis in urma cu doi ani in cadrul controversatului acord migratoriu incheiat cu Ankara, informeaza

- ”Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic”,…

- Trebuie sa fim realiști. Cea mai mare parte din bugetul tau în cheltui pe mâncare. Cumva, întotdeauna lași mai mulți bani decât ți-ai propus la casa de marcat, chiar daca ai respectat cu sfințenie lista de cumparaturi. Ce-i drept, nu este îndeajuns sa împarți…

- Maria Nicolaescu din Campulung, Argeș, ne relateaza ca unii locatari au astupat, ilegal, gurile de aerisire de la subsolul blocului, afectand grav fundația imobilului și ne intreaba cine trebuie sa raspunda pentru asta. RASPUNS: Adevarul este ca gurile de aerisire de la subsol au rolul lor si sunt prevazute…

- În zilele noastre nu poți face nici un fel de investiție majora fara sa iei un credit, deoarece creditarea este motorul perseverenței. Însa, apare un punct în viața în care trebuie sa te oprești și sa începi sa platești din datorii. Pentru ca daca atunci când…

- Cadrele militare, dar si politistii aflati la prima numire in functie sau nevoiti sa se mute in interes de serviciu si care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata partiala sau chiar totala a ratei imprumutului, se arata intr-un proiect de act normativ propus pentru…

- Dupa Premiile Oscar, o mulțime de vedete au organizat petreceri pentru a se distra alaturi de prietenii lor, iar printre invitații de seama s-au numarat și caștigatorii mult ravnitelor statuete aurii. Madonna nu a ratat acest an, așa ca after party-ul organizat de ea i-a reunit pe mai mulți actori cunoscuți,…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Eugen Teodorovici a declarat ca persoana devine asigurata medical din momentul in care depune online formularul unic, nu la momentul platii. "Este o singura pagina de formular care aduce la un loc sapte declaratii. Asa va fi an de an. Este simpu. Noi am spus ca in luna martie iesim cu actul normativ…

- Ripperz Crew este cel de-al doilea Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8, dat vineri seara, pe 2 martie, de Andi Moisescu. Trupa a cucerit definitiv jurații cu numarul lor de breakdance. Baieții de la Ripperz Crew s-au antrenat timp de 11 ani, pentru a avea curajul de a se prezenta pe o scena…

- Peste 200 de companii vor fi prezente la noua ediție a targului de cariera Angajatori de Top. Va fi cel mai mare targ de pana acum, atat ca numar de angajatori cat și ca numar de joburi. Daca sunteți in cautarea unui nou loc de munca, in 16 și 17 martie treceți neaparat pe la CRAFT.

- Peste 2000 de persoane cu dizabilitați au ramas fara un loc de munca dupa ce o modificare legislativa a desființat practic unitațile protejate in care acestea lucrau. Ca raspuns la aceasta situație, Asociația Nevazatorilor din Arad va deschide un centru modern terapie prin masaj, unde membrii acesteia…

- Caterpillar continua linia de smartphone-uri S, imbunatatind deja modelul sau de top de anul trecut. S61 este urmasul de drept al lui S60, fiind imbunatatit din toate punctele de vedere, atat din punct de vedere al harwdare-ului intern, cat si al componentelor sale mai speciale, precum camera cu termoviziune…

- Mai e doar o zi pana la alegerile pentru desemnarea viitorului presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, iar cei patru candidati angrenati in aceasta lupta isi continua campania de prezentare a obiectivelor. Cu sustinerea unor oameni de fotbal din judet, a lui Jackie Ionescu, a lui Cosmin Contra,…

- Societatea Nationala a Sarii-Salrom a stabilit pentru 2018 un buget de investitii de 54 milioane lei, pentru retehnologizare si eficientizare a productiei, protectia mediului si a zacamintelor, securitate in munca, dezvoltarea de noi produse si a turismului salin, parte a unui program de peste…

- O initiativa legislativa depusa la Parlament prevede acordarea unui al 13-lea și al 14-lea salariu pentru romani. Legea face referire la angajații din mediul privat. Cei care muncesc in companii cu profit ar putea primi inca doua salarii. Potrivit Romania TV , proiectul de lege a primit aviz negativ…

- Daniela Cristea, dupa o perioada de timp petrecuta in invațamant și in alte job-uri diverse, a decis sa iși ia viața in propriile maini și sa iși deschida propria afacere. Fiindca iubește sa creeze și iubește copiii, a gasit afacerea ideala pentru ea: creeaza jucarii educaționale.

- Duminica, 18 februarie 2018, seara, Gabriel Liiceanu a fost invitatul emisiunii In fața ta, de la UM Digi24. Ca toate produsele hranite din banii bogatașului controversat Zoltan Teszari, In fața ta e o emisiune fara pic de har gazetaresc. Moderatorii pun intrebari insipide in așteptarea unor raspunsuri…

- Un proiect de lege depus de PNL arata faptul ca angajații romani ar putea primi al 13-lea și al 14-lea salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget, dar ramane de vazut ce se va intampla in Comisia de Munca, unde se va da un raport pe acest proiect de lege. Legea face referire…

- Complimenteaza-l Nu numai femeile trebuie complimentate pentru felul in care se imbraca, ci și barbații. Spune-i vorbe frumoase cand pleaca la munca, cand iși pune o cravata noua sau cand are parul ud dupa ce a ieșit de la duș. Arata-i cat este de important pentru tine! Sprijina-l in…

- Pentru 3 zodii, luna care tocmai a inceput se anunța una dintre cele mai bune de peste an. In februarie, acești nativi vor straluci și vor reuși sa iși duca la indeplinire chiar și cele mai indraznețe proiecte. Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce…

- Impreuna putem invinge cancerul! Alearga pentru viata la Semimaraton "Run for Life 2018"! Iubesti miscarea in aer liber si vrei sa sustii lupta impotriva concerului? Acum, ai ocazia sa te inscrii la semimaratonul "Run for Life 2018", organizat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului.…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei. Vorbim despre un moment unic in istoria Poștei Romane. Este prima capitalizare pe care statul…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Aproape toata lumea isi doreste sa renunte la job-ul pe care il are la un moment dat. Cu toate acestea, intre „a visa” si „a actiona” ramane de fiecare data o mare prapastie pe care cei mai multi nu reusesc sa o depaseasca...

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- Exista o zicala romaneasca care imi vine intotdeauna in minte atunci cand inclin sa imi achizitionez produse ieftine, dintre cele pe care va trebui sa le folosesc un timp indelungat - „sunt prea sarac sa imi cumpar lucruri de proasta calitate”. Desigur ca proverbul acesta e dus la extrem uneori, nefiind…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Finalul lunii ianuarie va veni cu o serie de momente placute pentru unele zodii, care vor avea un sfarșit de luna de poveste, scrie estisuperba.ro. Deciziile pe care le vor lua, vor fi decisive și le vor influența lunile urmatoare. Citeste si Horoscop Astrocafe.ro pentru saptamana 22-28 ianuarie…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- Cu 10,19 la suta, județul Vaslui se menține pe locul al doilea la nivel național in privința ratei șomajului. Inceputul de an i-a gasit pe mulți vasluieni fara un loc de munca și, din nefericire pentru ei, cu șanse mici de angajare in viitor. Pe tot parcursul lui 2017, rata șomajului a fost ingrijoratoare…

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- HTC a anuntat urmatoarea generatie a headset-ului sau de realitate virtuala. Acesta se numeste Vive Pro si este un upgrade semnificativ atat din punct de vedere al performantei, cat si din punct de vedere al ergonomiei si capabilitatilor incluse in pachet. Fiecare element al dispozitivului a fost imbunatatit,…

- Am aflat de pe site-ul ziceu.com ca ghimbirul este un aliment minune apreciat inca din vremurile dedemult. Atunci, civilizatiile asiatice stravechi obisnuiau sa il foloseasca la tratarea mai multor probleme de sanatate. Se pare ca exista multiple beneficii ghimbir asupra organismului unei persoane,…

- NVIDIA a anuntat la CES conceptul „Big Format Gaming Displays”, care doreste sa puna pe birourile gamerilor adevarate televizoare 4K inteligente pentru a inlocui clasicele monitoare. Desigur, NVIDIA nu le numeste televizoare, intrucat termenul de televizor descrie in general un dispozitiv realizat…

- Desigur, cat de multi bani extra luați acasa nu tine doar de performanța dvs. individuala. Suma depinde, de asemenea, de ocupația dvs., de nivelul de experiența și de bunastarea companiei in care sunteti angajat. LinkedIn a analizat ce ocupații primesc cele mai mari bonusuri, scrie businessinsider.com.…

- Avand in vedere faptul ca mare parte din vietile noastre sunt stocate pe laptopuri, dar si faptul ca nu investim zilnic in laptopuri, ci doar o data la catva timp, trebuie sa alegem cu grija aceste obiecte. Astfel, ar trebui sa alegem laptopuri care sa fie performante din punct de vedere obiectiv, al…

- ”Avand in vedere ca de abia ieri (joi - n.r.) am incheiat votul la ultima lege, la 317, iar aceste legi nu au fost inca traduse, in asa fel incat cineva din strainatate sa poata sa citeasca si sa se informeze corect, dati-mi voie sa-mi pun semne de intrebare asupra surselor de informare si a corectitudinii…

- Ati observat ca oriunde ne-am afla, indiferent ca suntem la noi acasa, intr-un spital, intr-un laborator de analize, sau intr-o scoala, instinctul ne face sa verificam daca in jurul nostru este curat sau nu? Cand intri intr-o incapere unde este dezordine sau mizerie ai tendinta de a te feri…

- In momentul in care trebuie sa alegem o locuinta sunt o multime de factori pe care urmeaza sa ii luam in calcul. In primul rand este necesar sa ne asiguram cu privire la tipul de locuinta pe care ne-o dorim; un apartament la bloc, o garsoniera, o casa.Ce trebuie sa luam in calcul la momentul…

- Pensiile private facultative (Pilonul III), oferite angajatilor sub forma de beneficii extrasalariale, au cunoscut in acest an un interes sporit din partea companiilor, in contextul intensificarii concurentei pe piata fortei de munca pentru atragerea si retentia talentelor, apreciaza Radu Craciun,…

- Mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, pentru absolventii scolilor de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne - decembrie 2018 Momentul de astazi, unic in viata dumneavoastra, este marturia faptului ca alegerea facuta in urma cu un an, aceea de a urma o cariera…