- Federației Romane de Fotbal i-au fost blocate conturile, dupa ce a pierdut litigiul cu Dumitru Mihalache, fostul director de competiții. Acesta are de luat peste 100.000 de euro, compensații caștigate in instanța in urma concedierii abuzive. Scandal URIAS la FRF. "Mita, santaj, trafic de influenta!…

- In contextul in care dezbaterea pe tema unor interdictii de circulatie continua in Germania, o tara care tocmai a facut un pas catre interzicerea circulatiei unor masini diesel mai vechi in oras, Violeta Bulc a indemnat Berlinul sa ia masuri, intr-un interviu pentru cotidianul regional Mitteldeutsche…

- Reprezentantii personalului de la bordul avioanelor AUA, adica aproximativ 3.900 de angajati, considera ca oferta inaintata de management in cadrul negocierilor colective este prea mica. Conducerea companiei oferta o majorare salariala indexata in functie de inflatie de 2,1% si o plata unica de 1,4%.…

- Primarii și șefii de instituții nu sunt de acord cu neregulile gasite de inspectorii Curții de Conturi și au atacat in instanța cele imputate. Doar in anul 2017 au fost inregistrate 5 dosare la Tribunalul Bistrița-Nasaud.

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Primaria Sebes a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curtii de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitatilor banesti ale administratiei locale cu suma de aproape 1,5 milioane de lei.

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Desi decizia Tribunalului…

- Curtea de Conturi a constatat abateri de aproape 220.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) la Sala Polivalenta pe parcursul anului 2016. Potrivit raportului Curtii de Conturi, cea mai mare abatere, în valoare de 149.000 de lei consta în “nerealizarea veniturilor din închirierea…

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern. Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza…

- Cauzele avand ca obiect restituirea taxelor de poluare au determinat cresterea volumului de activitate in materie comerciala si de contencios administrativ si fiscal cu aproape 50%, potrivit raportului de activitate pentru anul 2017 intocmit de conducerea Curtii de Apel Ploiesti. "In materie…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate in urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate in 2017 insumeaza peste 30 milioane lei. Din nou lucrari neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar platite, utilaje la prețuri supraevaluate,…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Buzau și-a primit pedeapsa dupa ce a circulat zilnic pe drumurile publice și a parcat in curtea Inspectoratului de Politie un autoturism Alfa Romeo care nu era inmatriculat și avea numere false. Comisarul șef a fost trimis in judecata anul trecut de procurorii Parchetului…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Curtea de Conturi a dat publicitatii raportul activitatii desfasurate in 2017, in judetul Olt totalul prejudiciilor, abaterilor financiar-contabile si al veniturilor suplimentare fiind estimat la peste 30 milioane lei.

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,66 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul…

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Doi romani sunt acuzati ca au accesat ilegal calculatoarele Departamentului de Poliție Metropolitana din Washington D.C. si apoi au cerut bani drept rascumparare pentru a elimina programele “ransomware”. Cei doi ar putea fi extradati in SUA. Hackerii Mihai Alexandru Ișvanca și Cismaru Eveline, arestati…

- Curtea de apel de la Versailles a apreciat in decizia comunicata vineri ca excluderea lui Le Pen din randurile FN, in august 2015, de catre biroul executiv al acesteia "nu are efect asupra calitatii sale de presedinte de onoare", intrucat statutul FN nu prevede ca aceasta functie pur onorifica sa…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestația la executarea pedepsei formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani și șase luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva. Purtatorul de cuvant al Curții de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean,…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Trimitem întrebările…

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Dosarul accidentului rutier inregistrat pe data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit, va merge spre solutionare la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca decizia Judecatoriei Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei in prima instanta, a fost contestata. Oricare…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene. Cele noua state membre (Cehia,…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Joi, 25 ianuarie, de la ora 13.00, la sediul Curții de Apel Pitești va avea loc dezbaterea publica cu titlul „Efectele consumului de droguri asupra tinerilor”. Sunt invitați sa participe reprezentanți ai instantelor judecatoresti din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Pitesti, precum si reprezentanti…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Marea Britanie va plati inca 44 milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți care ar putea trece Canalul Manecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de la…

- Regretata cantareata de muzica de petrecere Denisa Raducu a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu mai poate fi contestata! In urma…

- Germania 2018, etapa a 18-a. Returul Bundesligii incepe in forța. Vineri se joaca derby Bayer Leverkusen – Bayern Munchen! Vineri, 12 ianuarie 21.30 Bayer Leverkusen – Bayern Munchen 0-1 VIDEO Sambata, 13 ianuarie 16:30 Augsburg – Hamburger SV 16:30 Eintracht Frankfurt – Freiburg 16:30 Hannover – Mainz…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial Times…

- Peste jumatate de milion! Numarul turiștilor este in creștere susținuta, la Cluj. De unde vin cei mai mulți Direcția Județeana de Statistica a anunțat cați turiști au vizitat Clujul in primele zece luni ale anului. Numarul a trecut de 500.000 și este doar cifra oficiala. Direcția Județeana de…

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Belgia si Franta. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din…

- Domnul Mamisch și doamna Sahyouni, care s-au casatorit in Siria, locuiesc in prezent in Germania. Ei dețin atat cetațenia siriana cat și cetațenia germana. In 2013, domnul Mamisch a declarat divorțul de soția sa, reprezentantul sau pronunțand formula de divorț in fața instanței religioase șaria din…

- Sute de magistrati au iesit, astazi, in fata instantelor din mai multe orase in semn de protest fata de modificarea legilor justitiei, proces pe care ei il considera netransparent. La Iași, 40 de judecatori și procurori au protestat in tacere, timp de 15 minute, in fața Curții de Apel, fața de modificarile…

- Decizia este luata individual de magistrații de la Judecatoria Timișoara și nu in urma unei adunari generale in cadrul instituției. Judecatorii spun ca vor ieși in fața Palatului Justiției luni dupa-masa, de la ora 17, unde vor protesta timp de jumatate de ora. Ei sunt solidari cu…

- Prima faza a Campionatului Mondial de handbal feminin s-a incheiat. Romania a castigat Grupa A de la Trier. Celelalte castigatoare de grupe sunt Suedia (care a invins surprinzator Norvegia cu 31-28), Rusia si Serbia. Tricolorele vor infrunta Cehia in optimi, cel mai probabil luni, de la ora 18:30,…

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters, preluata de Agerpres. Aliaţi…