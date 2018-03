Stiri pe aceeasi tema

- Nike continua sa fie cel mai valoros brand de haine din lume, in ciuda vanzarilor scazute si a problemelor de management, potrivit unui studiu anual citat de publicatia WWD. Consultantii de la Brand Finance au spus ca Nike a fost pe primul loc in lista celor mai valoroase branduri de haine,…

- H&M, cel de-al doilea mare lant de imbracaminte din lume, a inregistrat o scadere a profitului cu 61% in lunile decembrie, ianuarie si februarie, pe fondul vanzarilor slabe, potrivit BBCProfitul operational al companiei a scazut pana la cel mai scazut nivel in 16 ani, iar actiunile companiei s-au redus…

- Retailerul suedez de imbracaminte Hennes&Mauritz (H&M) a raportat marti cel mai scazut profit din ultimii 16 ani pentru primul trimestru, din cauza stocului urias de haine nevandute, in valoare de peste 4 miliarde de dolari, dar vanzarile au crescut in schimb in statele est-europene, inclusiv in Romania,…

- Capitalizarea de piata a Facebook a scazut cu 74,66 miliarde de dolari in aceasta saptamana, sub impactul informatiilor potrivit carora firma de consultanta politica Cambridge Analytica a obtinut si folosit in mod incorect datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza…

- Compania sud-africana de media Naspers profita de una dintre cele mai bune investitii de capital de risc la nivel mondial, prin reducerea cu circa 2 puncte procentuale a participatiei de 33% detinuta la Tencent, operatorul chinez al serviciului de mesagerie WeChat, pentru care obtine 10,6 miliarde…

- Actionarii au aprobat acordarea unui pachet urias de beneficii in actiuni pentru directorul general Elon Musk, in valoare estimata la 2,6 miliarde de dolari, care este considerat cel mai mare din istoria corporativa americana, transmite BBC.

- Realegerea lui Vladimir Putin la funcția de președinte al Rusiei va asigura continuarea unei politici economice care a cunoscut o creștere majora a investițiilor straine, spune șeful Fondului rus de Investiții Directe.

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Netflix se asteapta la venituri de 15 miliarde de dolari si pregateste emisiuni create de sotii Obama Compania americana Netflix ar putea inregistra o crestere a veniturilor de aproximativ 36% anul acesta, trsansmite News.ro . Seful Netflix, Reed Hastings, a declarat ca se asteapta ca veniturile companiei…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- China a anuntat luni ca bugetul sau militar, al doilea ca marime din lume dupa cel al SUA, va fi majorat cu 8,1% in 2018, un ritm de crestere superior anului trecut, relateaza AFP. Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat…

- Compania iHeartMedia Inc., care detine statia iHeartRadio si website-ul dedicat acesteia, se pregateste sa declare falimentul, decizia putand fi aplicata chiar in acest weekend, din cauza unei datorii de 20 de miliarde de dolari, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Nu se…

- ♦ Bancile europene au platit 125 mld. dolari in 2017 catre autoritatile bancare americane. Marile banci americane si europene au platit nu mai putin de 345 miliarde de dolari sub forma de penalitati financiare in perioada 2009-2017, potrivit Les Echos. Cea mai mare parte din aceasta…

- Cel care a afirmat in 2015 ca ar fi creatorul bitcoin — Craig Wright, a fost dat in judecata, fiind acuzat ca a furat criptomonede care astazi valoreaza peste 10 miliarde dolari de la un fost partener de afaceri.

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Arabia Saudita va investi 64 de miliarde de dolari in industria de divertisment in urmatorii zece ani, a anuntat, joi, seful Autoritatii pentru divertisment general, Ahmad bin Aqeel al-Khatib, transmite AFP.

- Volumul importurilor si exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime in 2017, in conditiile in care comertul cu pietele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan Insight. In volum, comertul exterior al Moldovei a crescut cu aproape 20% in 2017,…

- Frauda bancara de 1.8 miliarde de dolari in India. Frauda bancara uriașa a intr-o sucursala a bancii Banka Naționala Punjab din Mimbai, India. 1.8 miliarde de dolari au fost sustrase, fara ca nimeni sa observe. Potrivit Channelnewsasia.com , la sucrusala din Mumbai a bancii, un manager de imprumuturi,…

- Exporturile de marfuri din Moldova au crescut anul trecut cu 18% și au depașit 2,42 miliarde de dolari. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistica. Instituția precizeaza ca doar in decembrie 2017, livrarile de produse pe piețele externe au depașit 233 de milioane de dolari, in creștere…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Cele mai „scumpe" guverne sunt cele ale Japoniei, Poloniei, SUA si Chinei. Jack Ma, al 16-lea cel mai bogat om al lumii, cu 47,8 miliarde de dolari, ar putea salva Partidul Comunist…

- Bugetul presedintelui Donald Trump, ce va fi publicat luni, va include 200 de miliarde de dolari consacrate drumurilor, autostrazilor, podurilor si altor infrastructuri importante pentru economia Statelor Unite.

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cite un miliard fiecare. Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de WSJ, scrie zf.ro.

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Australia isi propune sa devina unul din primii zece exportatori de armament din lume in urmatorul deceniu, a declarat luni premierul australian Malcolm Turnbull, intr-o conferinta de presa la Sydney, transmit Xinhua si site-ul BBC News. El a anuntat o noua strategie de stimulare a exporturilor…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Suma datoriei Ucrainei fața de Fondul Monetar Internațional (FMI) constituie 12,1 miliarde de dolari SUA. Informația a fost facuta publica luni, 22 ianuarie, de catre vicepreședintele Bancii Naționale a țarii Oleg Ciurii, informeaza UNIAN. Potrivit spuselor acestuia, in prezent, Banca Naționala ii datoreaza…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au reactionat cu raceala la anuntul Apple referitor la repatrierea unor fonduri de sute de miliarde de dolari in Statele Unite, afirmand ca ”nimic nu s-a schimbat”, referitor la taxele retroactive in valoare de 13 miliarde de

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Compania Kroll a descoperit o schema frauduloasa prin care s-au sustras 5,5 miliarde de dolari de la o banca din Ucraina. Este vorba despre institutia financiara PrivatBank, iar furtul ar fi fost comis timp de cel putin zece ani.

- Ce ar fi putut spune cineva atat de grav incat dupa o postare pe cea mai accesata rețea de socializare din Romania, Facebook, sa se trezeasca brusc cu un gol de 2,9 miliarde de dolari.Pierderea unei sume atat de mari din cauza unui anunț pe Facebook este o premiera și l-a costat mult mai mult…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Unul dintre fiii premierului israelian a fost inregistrat in timp ce se lauda unui prieten ca tatal sau „a facut ca al tau sa caștige 20 de miliarde de dolari”. Totodata, el vorbește și despre prostituate, intreband „ce este deschis la ora asta”, noteaza AP. Yair Netanyahu a fost inregistrat, in urma…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din ”fenomenul” de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…

- In fiecare an, in America, in jur de 33.000 de oameni mor in urma unor incidente armate. Dar daca dezbaterile privind regimul armelor par sa fie mai tot timpul impotmolite, industria modei a inceput sa ia masuri: au aparut magazine care vand haine anti-glonț.

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda,…

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- Rapid și rentabil. Actorii care le-au adus producatorilor cei mai mulți bani in 2017 Vin Diesel este actorul care a generat cele mai mari incasari in 2017, mare parte din venituri revenind francizei "Fast and Furious" in care acesta a jucat, potrivit unui clasament realizat anual de publicatia Forbes.…

- Presa din Kazahstan anunta despre un scandal financiar international. Compania americana BNY Mellon, prin intermediul Curtii de Arbitraj de la Londra, a inghetat activele de 22 de miliarde si 600 de milioane de dolari din Fondul National al Kazahstanului, dupa ce Guvernul de la Astana a refuzat sa-i…