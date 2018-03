Stiri pe aceeasi tema

- Iți recomand sa incepi cu curațenia, pentru ca astfel o vei face pe indelete, fara sa te obosești. Lasa cumparaturile și preparatele specifice mesei de Paște, pe final. Curața geamurile cu oțet, lamaie și hartie Pentru a curața toate geamurile, unui apartament cu 3 camere, ai nevoie…

- Postul te ajuta sa te echilibrezi sufleteste si sa îti gasesti pacea interioara si, în plus, te poate scapa de surplusul de kilograme acumulate în cursul anului. În afara de purificarea sufletului, multe dintre noi ne gândim la perioada postului ca la…

- Sapte elevi din clasele VIII-XII din judetul Alba s-au calificat la etapele nationale ale Olimpiadelor de Limbi clasice – latina si graca veche, in acest an. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limbi clasice (limba…

- Un procent de 23% dintre candidații inscriși la simularea examenului de Bacalaureat 2018 au absentat, luni, la proba de limba și literatura romana. Majoritatea celor absenți sunt la serial, potrivit IȘJ Alba. In clasa a XI-a, la forma de invațamant ”zi”, dintre cei 2367 de candidați inscriși, 136 au…

- Peste 2000 de liceeni din judetul Alba, clasele XI-XII, au dat, luni, alaturi de ceilalti colegi din tara, proba de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Si-au testat cunostintele si s-au obisnuit cu conditiile de examen, pentru sesiunea din vara.…

- Elevii din clasele XI-XII din judetul Alba sunt asteptati sa participe, de luni, 19 martie, la sesiunea de simulare a examenului national de Bacalaureat 2018. Prima proba este cea scrisa, de Limba si literatura romana. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul testarilor.…

- Puiul este ușor de preparat și din el se pot face o sumedenie de feluri gustoase de mancare. Iar pentru niște oameni extrem de ocupați, pentru care timpul este prețios și foarte limitat, sa gatești ceva repede cu pui este mai mult decat avantajos și binevenit. Se vorbește mereu despre tipurile de carne,…

- In data de 15.03.2018, incepand cu ora 09.00, la sediul Centrului Militar Judetean Alba s-a desfasurat un exercitiu in colaborare cu Detasamentul de Pompieri „Unirea” al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, condus de domnul Locotenent colonel Mircea …

- Delgaz Grid anunta ca va inlocui, in 2018, 25 kilometri de conducte si bransamente de gaze naturale in mai multe localitati din judetul Alba. Comparativ, anul trecut a modernizat 29 de kilometri de retea. Investitiile din 2017, de circa 4,3 milioane de lei, pentru cresterea sigurantei si calitatii serviciilor…

- Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, impreuna cu procurori ai D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Pitești, au destructurat un grup infracțional organizat ai carui membri ar fi organizat licitații online…

- Tusesti si nu ai idee ce pastile sa iei pentru a scapa mai repede? Iti spunem mai jos cinci remedii pentru tuse, care te vor scapa de ea intr-o singura zi. Aui nevoie doar de ingrediente naturale pe care, cel mai probabil, le ai deja acasa.

- Nicoleta Dumitrescu De ceva vreme, politicienii iar fierb. In suc propriu, iar ca sa fie siguri ca “reteta” lor este cea mai sigura, cand si cand mai trag cate o ocheada prin curtea altor vecini, ca sa vada la ce ora isi intind ei rufele care se considera ca sunt spalate doar in familie. Iar sfarsitul…

- Mod de preparare Tort cu sarlota si ciocolata 1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare, apoi cu galbenusurile zdrobite, cu faina turnata in ploaie si, la sfarsit, esenta. Se unge cu un strop de ulei si se tapeteaza cu hartie pentru copt o forma cu margine detasabila, se toarna…

- Deși rareori sunt un real motiv de ingrijorare, durerile menstruale pot interveni cu rutina și pot fi un adevarat chin pentru numeroase femei. Exista o gramada de leacuri babești care te pot scapa, rapid și sigur, de neplacerile menstruației. Printre ele se numara și scorțișoara.

- Advertorial politic CNAIR a publicat pe pagina institutiei stadiul proiectelor aflate in implementare la nivel national pe mai multe tronsoane de drum. Din Maramures figureaza deja celebrul DN18, cu portiunile Baia Mare – Sighetu Marmatiei si Moisei – Iacobeni (care este impartit in 3 loturi). Ambele…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Dan Negru a marturisit pentru Libertatea ca nu regreta ce a scris. Dorina Chiriac, atac violent la adresa lui Dan Negru: "Un smenar tv de alba-neagra care...". De la ce a pornit SCANDALUL "E o opinie, a fost o parere. S-ar putea ca limbajul sa fi fost la limita. Daca e sa discut despre…

- PSG - Real Madrid, meciul-vedeta al saptamanii in Liga Campionilor. Ultrașii parizieni au detonat mai multe petarde in fața hotelului unde este cazata delegația lui Real Madrid pentru a nu-i lasa pe fotbaliștii lui Zinedine Zidane sa se odihneasca inaintea marelui meci de marți seara. TELEKOMSPORT…

- Performanța Ighiu este singura echipa din Alba al carui program oficial nu este perturbat din pricina amanarii etapei a 16-a din Liga a 3-a (pentru 28 martie). Divizionara terța statea in runda inagurala, astfel ca oricum intaiul joc oficial era disputa externa cu Gaz Metan Mediaș II, de la Dumbraveni,…

- Elevii de clasa a VIII-a din judetul Alba si din tara au sustinut, luni, simularea probei scrise de Limba si literatura Romana, pentru Evaluare Nationala 2018. Au primit doua texte, pe baza carora au avut de raspuns unor cerinte si de redactat o compunere si o naratiune. Atat subiectele oficiale, cat…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba anunța ca simularea se va desfașura in condiții normale, chiar daca pe zona orașului Campeni s-a dispus boicotarea probelor de catre reprezentanții Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FLSI). ”Directorii au asigurat asistenți și evaluatori care nu fac…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul Polgar Levente din Aiud pleaca sambata spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre…

- Cosurile si punctele negre de pe fata iti pot da foarte multe batai de cap. Vrei sa scapi de ele, incerci sa le ascunzi, folosesti tot felul de tratamente scumpe, dar tot nu dispar, nici macar daca folosesti mai mult machiaj. In ajutorul tau venim cu cateva sfaturi.

- Respiratia urat mirositoare sau halitoza este cauzata, de regula, de o igiena orala necorespunzatoare. Cu toate acestea, exista si alti factori care pot determina aparitia halitozei, cum ar fi afectiuni ale gingiei, ale aparatului respirator, dantura afectata de carii, o dieta inadecvata, o digestie…

- De ce nu o vrea Gigi Becali pe Dinamo in play-off: ”E singurul lucru de care ma tem!”. Dinamo va juca la Giurgiu, sambata, cu Astra, meciul decisiv pentru accederea in play-off-ul din Liga 1. Pentru a fi sigura de calificare, Dinamo trebuie sa o invinga pe Astra, echipa care este deja matematic in play-off.…

- Varza are un efect curativ incredibil și este folosita de batrâni pentru vindecarea durerilor de gât. Foile de varza trebuie aplicate în jurul gâtului și reduc durerile aparute în laringite. Specialiștii susțin ca varza sau orice derivat…

- Consiliul Județean Mureș a remontat, marți, indicatorul bilingv, in limba maghiara și romana (Alba, Feher), la intrare in județul Alba. Indicatorul a fost amplasat in alta zona, pe raza județului Mureș. ”Am remontat indicatoarele bilingve la limita județului Mureș”, a scris, marți seara, președintele…

- Un indicator bilingv in limba romana si limba maghiara, instalat la intrarea in judetul Alba pe DJ 107, a fost inlaturat dupa ce un parlamentar a reclamat faptul ca a fost instalat ilegal. Indicatorul cuprindea denumirea judetului Alba in limba maghiara, lucru considerat ilegal de deputatul Florin Roman.

- Indicatorul aflat la limita dintre județele Alba și Mureș a starnit revolta unui politician. Deputatul Florin Roman spune ca marcajul in limba maghiara este ilegal și a promis ca daca situatia nu se rezolva, il va scoate personal.Citeste si: Contre dure in Andreea Pora și Liviu Pleșoianu:…

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- Impreuna cu Centrul pentru Inovare Publica si CIVICA, reprezentantii Primariei Municipiului Iasi doresc sa afle cat de multumiti sunt cetatenii de serviciile publice si, pornind de aici, sa imbunatateasca si sa dezvolte procedurile de lucru pentru a veni in intampinarea nevoilor iesenilor. Pentru a…

- Orice om in poate intalni sufletul pereche, insa nu toata lumea este deschisa/pregatita sa primeasca acest cadou imens. Uneori, din cauza stresului, a muncii in exces, a stilului negativ de viata, a gandurilor negative etc, pur si simplu nu esti receptiv, iar sufletul tau pereche iti trece prin fata…

- Violența in familie inca mai face victime. Foto reconstituire. O mama a doi copii a fost ucisa de fostul partener intr-un coafor. Alexandra. O alta, la numai cateva zile distanța, a fost ucisa de fostul soț intr-o gradinița. Nicoleta. „Era gelos si nu suporta ideea de a fi parasit.” Cam asta a fost…

- SC KOBER SRL PUNCT DE LUCRU BACAU Adresa : Str. CONSTANTIN MUSAT , nr. 1, BACAU, Jud. BACAU solicita la A.P.M. BACAU obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Daca veți amesteca o jumatate de cana de sare cu o jumatate de cana de bicarbonat de sodiu și le amestecați cu apa calda, iar mai apoi veți turna pe scurgerea chiuvetei, atunci veți vedea ca in cateva minute aceasta substanța va reacționa și veți avea o scurgere curațata total de orice impuritate.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. Romanca are un motiv de mulțumire dupa parcursul de pana acum de la primul Mare Șlem al anului. "Toți cei din staff-ul meu, familia, prietenii, apropiații erau fericiți pentru…

- 1. Incalzește-te și intinde-ți mușchii faciali. Ca și in cazul celorlalte exerciții, este esențial ca, pentru a evita sa-ți faci rau singura sau evitarea unei stari de disconfort, trebuie sa te incalzești. Pe masura ce mușchii sunt folosiți, fluxul de sange crește la nivelul lor, determinand…

- Florita Bolos, controversata judecatoare din Ineu, a fost eliberata conditionat. Asta chiar daca a stat dupa gratii numai trei luni de zile din condamnarea de sapte ani (?!) pe care a primit-o in data de 31 octombrie 2017. La numai doua saptamani distanta de la momentul in care Inalta Curte de Casatie…

- Delegație a PSD Alba, in vizita (de lucru) la Strasbourg: ”Promoveaza turistic și economic” județul Alba O delegație din județul Alba, alcatuita din primari și aleși locali, a vizitat in aceasta saptamana sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia primei sesiuni plenare a anului 2018.…

- Ai cearcane? Te intrebi cum apar ele si cum le poti face sa dispara? Scapa de ele cu remedii naturiste! Specialistul iti spune la matinal ce trebuie sa faci! Nu iti neglija sanatatea! Daca cearcanele nu sunt mostenite genetic, corpul tau ascunde boli grave.

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit AGERPRES. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului…

- Dormi cu fața in perna Ai obiceiul de a dormi pe burta și cu fața in perna? Ar trebui sa renunți la el. Dormitul cu fața in perna provoaca umflarea feței și a ochilor – sunt cauzate de gravitația tragerii lichidului in fața. acesta este motivul pentru care colagenul iși pierde din putere și pielea…

- Ședința extraordinara de astazi a Consiliului local Bacau s-a transformat intr-un circ spre final, cand o seama de consilieri s-au apucat sa scotoceasca prin buletinele de vot cautand sa vada care dintre ei a “tradat”. La jumatate de ora dupa ce s-a votat punctul referitor la societatea de servicii…

- Simona Halep se bucura de o apreciere din ce in ce mai mare din partea fostelor jucatoare din circuit. Fosta mare jucatoare Chris Evert (63 de ani), o susținatoare declarata a romancei, a avut din nou doar cuvinte de lauda la adresa Simonei. "Simt ca acum joaca cel mai bun tenis al sau. Cred ca a avut…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a facut joi, 4 ianuarie, o vizita de lucru la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 39;Dr. Carol Davila 39; din Bucuresti SUUMC .Mihai Fifor s a intalnit cu echipa de conducere a spitalului, a discutat cu directorul general, generalul de brigada medic…

- Cei care si au propus sa ajunga la biblioteca in acest an, fie ca sa se documenteze la sala de lectura, fie sa restituie cartile imprumutate si sau a si lua altele "noildquo;, trebuie sa stie ca mai pot trece pragul Bibliotecii Judetene Constanta "Ioan N. Romanldquo; doar pe 28 si 29 decembrie. Miercuri,…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Rusia, Igor Dodon a oferit un interviu cotidianului "Izvestia”, in care declara ca va taragana adoptarea sintagmei "integrarea europeana” in Constituție. Dodon mai precizeaza ca are numarul necesar de voturi pentru a bloca modificarea denumirii limbii de stat in Legea…