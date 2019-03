Stiri pe aceeasi tema

- Secretul unui siluete de invidiat consta in alimente satioase, care nu ingrasa. Astfel, organismul isi primeste cantitatea de nutrienti si vitamine de care are nevoie, dar nu ajunge sa-si “depoziteze rezerve de energie”, scrie realitatea.net.Putem consuma la orice ora din zi aceste alimente…

- Orice persoana vrea sa descopere elixirul tineretii si sa arate cat mai bine pentru mult timp si, mai ales, sa-si pastreze sanatatea. Ei bine, lucrul acesta se poate datorita unor alimente minune.

- In plin sezon de viroze și gripa, importanța sistemului imunitar este evidenta. Acest sistem reprezinta totalitatea mecanismelor de aparare de care dispune organismul in lupta cu diverse infecții sau factori patogeni externi. Un sistem imunitar bun te va apara de virusuri sau bacterii in multe situații…

- Exista o serie de alimente, din pacate consumate pe scara larga, care nu doar ca te ingrașa, nu-ți ofera nicio valoare nutritiva, dar chiar iți mananca din vitaminele și mineralele obținute din cele...

- Recordurile atinse de valoarea monedei europene, coroborate cu cresterea salariilor de la 1 ianuarie vor aduce scumpiri majore chiar de luna viitoare, pe de o parte din cauza importurilor, in special cele...

- Arderea caloriilor și procesul de slabire sunt dictate de ritmul în care funcționeaza metabolismul. Acesta poate deveni mai lent odata cu înaintarea în vârsta, dar și alimentația poate înrautați lucrurile.

- Neva Cochran este un reputat consultant in domeniul comunicațiilor in domeniul nutriției pentru organizațiile din domeniul alimentației, alimentației și agriculturii. Recent a publicat articolul pe care il reproducem in continuare: