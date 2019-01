Ai intoleranță la gluten? ACESTEA sunt primele SEMNE 1. Probleme ale tractului gastrointestinal

Simptomele sunt asociate cu balonarea, diareea, dureri abdominale, greturi, constipatie. Multi oameni au pus gresit diagnosticul de sindromul colonului iritabil (SCI). Studiile au confirmat ca 10-15% din populatia lumii sufera de SCI. Insa diagnosticul poate conduce catre oameni care au intoleranta la gluten si nu primesc tratamentul corespunzator. De aceea simptomele nu dispar. 2. Modificari inexplicabile ale greutatii

Intoleranta la gluten poate duce la acumularea de kilograme in plus sau, dimpotriva, la slabire nejustifificate. Acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ToatE lumea credea cE Justin Bieber xi sotia lui, Hailey Baldwin, duc o viatE de poveste. Lucrurile insE, nu stau chiar axa. Hailey Baldwin a mErturisit cE se luptE anxitatea xi cu lipsa de incredere. SE fie probleme in relatia lor sau doar blondina are nevoie de ajutor?

- Nu e chiar "razboiul stelelor", ci doar controverse cu adevarat cosmice: Elon Musk vrea sa inceapa pe cont propriu colonizarea planetei Marte din 2024 (și chiar sa se mute și el!), in timp ce o legenda a astronauticii critica dur NASA pentru planurile "prostești și ridicole" de a trimite oameni acolo.…

- Pe site-ul prevention.com o jurnalista a povestit cum sora ei a murit de cancer de colon, pentru a trage un semnal de alarma și a-i face pe oameni sa mearga la medic inca la primele simptome, inainte de a nu fi prea tarziu. Articolul sau a devenit viral pe rețelele de socializare. Julissa…

- Iarna s-a grabit sa vina, iar ninsorile cazute incontinuu, incepand din noaptea de marți spre miercuri, au adus si primele probleme in Craiova: circulatie blocata chiar in centrul orasului, semafoare nefunctionale, strazi mocirloase, copaci cazuti peste masini si avarii la ...

- MODIFICARI…Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui anunta modificari legislative legate de modul in care se poate stabili o majorare a salariului de baza minim brut, diferentiat pe criteriile de studii si vechime in munca a salariatilor. Astfel, angajatorii trebuie sa stie ca, pentru stabilirea vechimii…

- Primele simptome ale sarcinii apar in perioade diferite și sunt experimentate diferit de fiecare femeie. Cu toate acestea, exista mai intai cateva semne ale sarcinii care se pot manifesta inainte chiar de intarzierea menstruației. Daca ești tipul nerabdator, afla din acest articol care sunt cele mai…

- Zapada și rafalele de vant au inceput sa le puna probleme șoferilor. Un autocar cu 15 pasageri s-a rasturnat aproape de Ramnicu Sarat iar cateva autoturisme au ramas ințepenite pe un drum județean, timp de o jumatate de ora, dupa ce o șoferița s-a pus de-a curmezișul șoselei, intr-un sul de zapada.…

- Intrebata ce probleme a avut in timpul sarcinii, vedeta a facut o serie de marturisiri socante. Simona Gherghe a declarat ca s-a temut pentru viata ei, in luna a noua de sarcina. "De fapt, cele mai mari probleme le-am avut in ultima luna de sarcina, cand am fost suspecta de pancreatita. A…