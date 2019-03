Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Tudorache a vorbit, in cadrul unui interviu acordat DC News, despre modul in care decizia lui Klaus Iohannis de a trimite bugetul de stat la CCR loveste in toata administratia publica, inclusiv in primarii care il sustin pe presedinte. "In Constitutie, chiar daca ii da castig de cauza…

- "Sanatatea nu poate fi rascumparata cu regrete! Scrisoare deschisa catre pietonii care trec pe roșu. Draga pieton care traversezi pe roșu ca și cand semaforul ar fi opțional, sa știi ca oamenii aceia care așteapta rabdatori sa se faca verde nu sunt nici plictisiți de viața și nici nu au mai mult…

- Cununia va avea loc in Sala Mare a Primariei Craiova, urmand a fi oficiata de primarul Mihail Genoiu, scrie Libertatea. Dupa ceremonia de la ora 16:00, va urma o petrecere privata intr-un la local din zona, proprietate a lui Sebastian Prioteasa, fiul șefului Consiliului Județean Dolj.…

- Dieta cu oțet de mere și miere. Slabești rapid și nu te ingrași la loc. Dieta cu oțet de mere și miere stimuleaza procesul de ardere a grasimii și calmeaza pofta de mancare. De asemenea imbunatateste digestia si reduce nivelul glicemiei.

- Dieta de 28 de zile sau dieta Spark a fost conceputa in 1996 de profesorul Chris Downie. Initial fiind plan alimentar personal, dieta de 28 de zile a luat amploare, devenind una dintre cele mai cautate din lume. Astfel, persoanele care urmeaza acest regim alimentar pot slabi pana la zece kilograme in…

- Mai putina carne rosie, dar mai multe nuci! Este dieta propusa de un gurp de cercetatori pentru a prelungi viata oamenilor si a salva planeta. Expertii sustin ca daca oamenii ar urma aceasta dieta peste 11 milioane de decese ar putea fi evitate anual. Iar emisiile de gaze cu efect de sera ar fi reduse…

- Dieta cu supa de varza. Daca îți dorești de multa vreme sa slabești, însa nu ai reușit sa ajungi la silueta ideala cu niciun truc, o soluție buna ar fi sa încerci dieta cu supa de varza.