Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Doroftei este vedeta din spatele mastii lui Grinch, personajul cunoscut de toata lumea, cel care fura Craciunul! Celebrul campion este vedeta din spatele mastii lui Grinch, personajul preferat al copiilor!

- La Revelionul Vedetelor, surprizele s-au ținut lanț! Insa, la proba maștilor, celebrul test de la „Revelionul Vedetelor”, Adrian Enache a facut show de show! Dragii noștri, voi l-ați fi recunoscut in spatele maști?7 Noi credem ca ar fi fost o misiune grea! De Revelion, ”Acele” au sunat monumental!

- In spatele maștii En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse” s-a ascuns atat de bine un personaj care a dat culoare nopții dintre ani! Un mix reușit dintre Apocalypse și fostul președinte Ion Iliescu a facut senzație pe platourile de la Revelionul Starurilor!

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca pe scena luni, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre acestea este En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse”. O masca impresionanta și complicata, pentru care s-a muncit multe ore…

- Bannere cu mesaje de protest fata de Jandarmerie si PSD au fost afisate, sambata, in timpul ceremoniilor din Piata Avram Iancu din Cluj Napoca, organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, scrie Romania TV. Mai multe persoane s au intors cu spatele in momentul defilarii jandarmilor.La Bucuresti,…

- George Dumitrescu a fost in echipa Observatorului timp de șapte ani. Amintirile despre perioada petrecuta la pupitrul știrilor Antenei 1 sunt inca proaspete in memoria lui George, care a dezvaluit, in premiera, unul dintre cele mai neobișnuite momente petrecute in familia televiziunii

- Ryanair a introdus, de la 1 noiembrie, o noua politica pentru bagaje, care ii obliga pe clienti sa plateasca pentru orice bagaj suplimentar adus pe langa geanta mica de mana. Un pasager a reusit insa sa fenteze noile reguli.

- Fanii lui Dinamo n-au mai suportat, fiind deranjați ca echipa favorita nu caștiga de mai bine de doua luni in campionat. Dupa ce i-au apostrofat in timpul partidei, suporterii au așteptat autocarul echipei la ieșirea din baza de la Chiajna. Au blocat ieșirea acestuia, cerand socoteala dupa inca un…