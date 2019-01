Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca au avut loc accesari ilegale ale sistemului de semaforizare din Bucuresti, subliniind ca a fost deja depusa o plangere penala. Primaria mai arata ca au fost introduse alte diagrame ce stabilesc timpii pentru culorile rosu si verde ale semafoarelor.

- Trei tineri baimareni s-au plimbat prin oras, agatati de partea din spate a unui autobuz. A fost modalitatea ciudata pe care au ales-o ca sa ajunga la destinatie rapid, dar fara sa plateasca bilet.

- Abu Dhabi, cel mai bogat stat din Emiratele Arabe Unite, planuiește sa desfașoare un program prin care sa puna capat șomajului. Locuitorii care nu muncesc vor fi obligați sa aleaga unul dintre cele trei locuri de munca ce le vor fi oferite. Altfel, consecința va fi grava.

- Peste patru mii de pensionari au beneficiat de consultatii medicale gratuite in cadrul campaniei "Cu grija pentru sanatate". Ultima vizita in teritoriu a medicilor din Chisinau va fi in satul Gura Bacului, Anenii Noi.

- China a avertizat sambata Canada ca vor exista consecinte grave daca nu o va elibera imediat pe Meng Wanzhou, director financiar al grupului Huawei Technologies, numind cazul ca fiind ”extrem de urat”, transmite Reuters.Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, a fost arestata in Canada pe…

- Cercetatorii analizeaza crearea unei bariere in stratosfera prin pulverizarea unor chimicale care sa reduca radiatia solara si sa previna incalzirea globala, iar costul ar fi ”remarcabil de scazut”, de circa 2,25 de miliarde de dolari pe an pe parcursul unei perioade de 15 ani, potrivit unui studiu…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri asupra unor ”consecinte grave” dupa ce Patriarhia Constantinopolului a recunoscut independența Bisericii Ortodoxe Ucrainene de Biserica Ortodoxa Rusa, iar Patriarhia Moscovei a rupt legaturile cu Patriarhia Ecumenica. Este prima reacție a liderului…

- Prima impresie conteaza intotdeauna in relatiile cu ceilalti, iar una din retetele de baza ale acesteia o constituie un zambet frumos si sanatos. El este adesea natural, dar alteori obtinerea aclui depinde de...