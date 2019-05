Ai fost muscat de o capusa? Iata ce ai de facut Cand, in sfarsit, temperatura e placuta si iarba verde iti face cu ochiul, tu trebuie sa te pazesti de inamicul care te asteapta in varful ierbii. In intervalul mai-septembrie sunt inregistrate cele mai multe cazuri de muscaturi de capusa.



Exista mai multe sanse sa fii muscat de capusa in zonele cu iarba, tufisuri si padure, caci capusele prefera solul umbrit si umed.



Cum recunosti acest inamic? Capusele au corpul oval, plat, de dimensiunea unei seminte de susan, insa, dupa ce se hranesc cu sange, pot ajunge de dimensiunea unei boabe de cafea. Potrivit estimarilor, 17% dintre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

