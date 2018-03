Stiri pe aceeasi tema

- Problema transportului in comun a ajuns sa fie un maraton de critici si acuze, dupa ce, la ultima sedinta de Consiliu Local s-a aflat pe ordinea de zi un proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Transurb SA. Dupa ce, conducerea societatii a fost schimbata…

- ANM a emis avertizari meteorologice și hidrologice. Incepand de azi, de la ora 14.00, județul nostru va fi sub cod galben de ploi. Problema cea mai mare sunt revarsarile raurilor, de aceea au fost emise un cod galben și un cod portocaliu de inundații pe bazinul hidrografic al Someșului Mare.

- Primaria Municipiului Constanta aduce la cunostinta opiniei publice ca, in perioada 15 martie 2018 ndash; 31 martie 2018, Serviciul protectie civila, securitate, sanatate in munca si situatii de urgenta va efectua verificarea starii de functionare a sirenelor electrice. "Mentionam ca aceasta verificare…

- Pericol pe Drumul Național 67 D spre Baia de Arama. Tot mai multe stanci s-au desprins de pe vedrsant și au ajuns pe carosabil. Peste 100 de tone de pietre și pamant au cazut pe șosea. Totul din cauza dezghețului și a ploilor din ultimele zile. Ieri s-a circulat in zona pe o singura banda, iar angajații…

- Se cere demisia ministrului Culturii. Ivascu, acuzat ca nu se ocupa de Centenar Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor va cere miercuri, in plen, demisia ministrului Culturii, George Ivascu, care nu s-a prezentat marti la sedinta…

- ORINRO : VARICELE NU SUNT DOAR INESTETICE, DAR ȘI PERICULOASE…. Știați ca varicele nu apar la niciovietate, decat la oameni? Inca nu se știe de ce venele se deformeaza și ies in relief. Sunt afectate in special femeile, pentru ca la apariția varicelor contribuie sarcina, supraponderabilitate, anticoncepționalele,…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, echipele de interventie ale SC RAJA SA au fost nevoite sa blocheze traficul auto, astazi, 12 martie 2018, in intervalul orar 09,00 14,00,…

- Emotii mari pentru Andreea Banica. Frumoasa artista traieste una dintre cele mai importante perioade din viata baietelului ei. Micutul Noah Andrei creste pe zi ce trece, iar acum este perioada in care ii ies dintisorii.

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama, adora sa faca sport Unul dintre cei mai iubiți președinți ai Statelor Unite ale Americii are și o soție pe masura, care l-a sprijinit și l-a pus mereu in valoare. Simpatizanții cuplului Obama se întrebau chiar…

- Rafael Nadal si Andy Murray, cei doi jucatori care au acaparat prima pozitie ATP de-a lungul sezonului 2017, duc acum o lupta teribil de grea cu accidentarile la sold. Ambii sunt fortati sa stea pe tusa, asteptand ca durerea sa se estompeze si sa dispara, ca accidentarea sa se vindece pentru a-si…

- Aura acestui animal este atat de puternica incat poate proteja intreaga familie si intreaga casa. Vrem sa iti spunem ca pisicile nu se perinda pe langa picioarele tale pentru ca le este foame sau vor atentie, ci pentru ca au o forta magica, astrala, prin care vor sa te protejeze. Cel care goneste pisica…

- Datorita razei mare de influențare a hormonilor in organismul uman in momentul in care producerea lor este incorecta, destabilizata sau insuficienta, efectele vor fi resimțite atat la nivel psihic cat și fizic. Pielea, cel mai mare organ al organismului joaca un rol extrem de important mai…

- Fundasul echipei Paris Saint-Germain, Dani Alves, a marturisit ca moartea subita a capitanului Fiorentinei, Davide Astori, nu l-a miscat prea tare si a adus in discutie miile de copii care mor de foame zilnic in intreaga lume. "In lume mor de foame mii de copii, zi de zi, si nu primesc…

- Invitata in emisiunea „Adevaruri de viața”, judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii, a marturisit ca exista multa presiune acum printre judecatori, in ceea ce privește dosarele care vin de la procurori. Intr-un moment in care justiția din Romania trece printr-o perioada…

- Învațamântul superior din Republica Moldova se confrunta cu o provocare, și anume reducerea numarului de studenți. Cauzele ar fi problema demografica și fluxul mare de tineri moldoveni care aleg sa-și faca studiile peste hotare. Între timp, universitațile din țara supraviețuiesc…

- Numarul 3 este unul din cele mai emotionale numere si cand este activ, este deosebit de activ, aducand creativitate si clipe pozitive pe fiecare aspect al vietii. Cu toate acestea, cand merge pe negativ, sa te pazesti din calea lui. Emotii precum ingrijorarea, furia si distrugerea sunt toate parte…

- Politistii clujeni au oferit martisoare in trafic FOTO Polițiștii clujeni au respectat traditia si, de 1 Martie, au daruit doamnelor și domnișoarelor intalnite in trafic un marțișor. Ca în fiecare an, astazi de 1 Martie, polițiștii clujeni au daruit doamnelor și domnișoarelor întâlnite…

- Aproape 20.000 de noi locuri de munca au fost create anul trecut in sectorul bugetar, numarul de salariati de la stat ajungand in decembrie la 1,21 de milioane de angajati, arata datele Ministerului de ...

- "(Am fost audiat-n.r.) pentru ce prejudicii, ce infractiuni a comis SIPA. Prima problema a fost problema subsemnatului, daca am comis abuzuri, daca am anchetat magistrati, daca i-am santajat, daca le-am incalcat drepturile intime. Sunt false probleme, fara nicio acoperire. E bine ca se face aceasta…

- Dragnea, catre protestatari: Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni, de acolo se asteapta o decizie Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, luni, ce mesaj are pentru protestatarii din Piata Victoriei, el afirmand ca acestia ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece "de acolo se…

- In urma cu puțin timp in comuna Scoarța a avut loc un accident minor pe fondul nerespectarii vitezei la condițile meteo. Articolul ATENȚIE: Accident la Scoarța! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care nu se rup si nu se agata, confectionati din acelasi tip de fibre ca vestele antiglont. Ciorapii Sheerly Genius sunt prezentati ca rezistand la cel putin 50 de purtari, fibrele care intra componenta lor fiind de zece ori mai tari decat otelul si astfel…

- Ciorapii de dama, indiferent de cât de scumpi ar fi, au o mare problema: se agata si se rup repede, astfel ca nu pot fi purtati de prea multe ori, problema la care o companie americana anunta ca ar fi gasit o solutie. Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care…

- Peste 90 de oameni au fost ucisi, duminica, in orasul sirian Ghouta, in urma unui atac ce pare a fi fost executat de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews.

- Iata 18 lucruri pe care e bine sa incerci sa nu le spui sefului tau. Atentie, te poate costa slujba! 1. "Imposibil. Nu se poate rezolva" Este genul de gandire de care nici un sef n-ar vrea sa auda. Asta pentru ca suna a lipsa de interes si indiferenta. Deci, daca nu ai solutie alternativa, evita…

- Seful administrativului resitean a explicat, recent, cum a reusit sa salveze bugetul urbei de o serie de cheltuieli umflate, vorbind despre reducerea costurilor interne, inclusiv de cele la telefonie. Pe langa acestea, insa, edilul a tinut sa acorde o atentie deosebita celor legate de ceea ce numea…

- Concurentul a acuzat senzatii neobisnuite in timpul competitiei la unul dintre genunchi, banuind ca are o problema la ligamente.Ulterior, Andrei a fost dus la spital, unde a fost supus unor investigatii medicale amanuntite si unde i-a fost imobilizat genunchiul afectat. Sportivul nu sufera dureri, insa…

- Locul in care se acumuleaza grasimea pe corp iti poate da indicii importante despre ce nu functioneaza in organism. Ai putea avea nevoie de o schimbare a stilului de viata. Daca observi ca grasimea se acumuleaza in partea de jos a corpului, ai putea avea probleme cu circulatia venoasa si cu…

- Apple se confrunta cu o noua problema de securitate. Un simplu mesaj poate bloca orice iPhone, iPad sau Mac.Noul bug afecteaza dispozitivele care au iOS 11. Astfel, posesorii de telefoane Apple trebuie sa fie atenți atunci cand primesc un mesaj text ce conține un caracter indian.

- Tot mai multe sunt cazurile unor oameni care ajung sa fie pagubiti din cauza sistemului birocratic, dar si a necunoasterii prevederilor legale. De data aceasta, vorbim despre pataniilor celor care si-au vandut masinilem, si-au incasat banii si le-au radiat de la Finante, dar nu au mai mers sa le radieze…

- Utilizatorii plugin-ului Flash Player de la Adobe vor fi nevoiti sa-si actualizeze software-ul incepand de saptamana viitoare, dupa ce specialistii sud-coreeni in securitate cibernetica au descoperit, recent, o vulnerabilitate in...

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Principalele simptome ale acestei boli sunt ca și cele ale unei gripe severe, adica dureri în zona cervicala, gât înțepenit, febra, frisoane, dureri de cap și, în mod special, varsaturi, somnolența sau dureri musculare.

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca urmareste cu mare atentie problema fiabilitatii noilor flacoane utilizate pentru controalele antidoping si care se afla in prezent in centrul unei anchete a Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), cu zece zile inaintea deschiderii JO de iarna de…

- Simona Halep (1 WTA) si-a sucit glezna stanga in victoria din turul I cu Destanee Aiava (193 WTA). Apoi, a strans din dinti si a avansat pana in ultimul act (sambata, ora 10.30, Eurosport).

- Veste importanta de la Casa Alba! Donald Trump s-a supus vineri la prima vizita medicala anuala din mandatul sau prezidential. Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat ca președintele SUA are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun. Care…

- ”In seara zilei de 10 ianuarie 2018, secțiunea LIVE a site-ului televiziunii Antena 3 a fost atacata permițandu-se utilizarea unui script de minat criptomonede, incarcat in urma unei breșe de securitate pe unul dintre serverele Antena3.ro, aflat in gestiune externalizata. Problema a fost rezolvata…

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Studiu: Dependenta de putere si bani la politicienii romani CIADO a monitorizat in anul 2017 comportamentul unor ministri, presedinti de consilii judetene, senatori si deputati si concluziile sunt urmatoarele: Ca si cocaina, dependenta de control, de putere si de bani au aceleasi efecte, in speta, un…

- Si el ca si multi alti viticultori, se confrunta cu o mare problema in obtinerea unor produse viticole de calitate. La cultura vegetala Gheorghe Albu lucreaza pe baza unor contracte de arenda pe termen lung, cu durata de 10 ani. Ca urmare suprafețele raman constante de la un an la altul, iar pe partea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde de oameni pana in 2030, ceea ce inseamna ca robotii vor lasa aproximativ 10% din populatia lumii fara loc de munca.

- Multimea de companii europene, si in special cele de tehnologie germane, cumparate de investitori chinezi a trezit suspiciuni in diverse capitale europene si la Berlin. In cel mai recent caz, Iron & Steel Research Institute Group, companie chineza detinuta de stat, vrea sa achizitioneze Cotesa,…

- Orasul Calafat se pregateste sa intre in Cartea Recordurilor, insa nu in ceea ce priveste numarul investitiilor facute ca la carte, ci in ceea ce priveste amenajarile total aberante. Autoritatile locale s-au gandit sa amenajeze o pista de biciclete pe malul Dunarii, care este inundata de apele fluviului.