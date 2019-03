Ai da 9,99 dolari pentru acces la stirile unor publicatii premium? Apple testeaza aceasta idee Cati oameni ar fi dispusi sa dea 9,99 de dolari pentru a avea acces la stirile unor publicatii premium? Apple vrea sa afle raspunsul la aceasta intrebare.



Compania condusa de Tim Cook a anuntat, luni seara, un nou serviciu, transmite CNN.



Este vorba de News+, care va costa 9,99 de dolari si le va oferi utilizatorilor acces nelimitat la 300 de publicatii (reviste, ziare si site-uri de stiri) . Acestea vor fi deocamdata doar din SUA si va exista si o versiune pentru Canada.



"Este un lucru foarte important pentru noi. Credem in puterea jurnalismului si in impactul pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

