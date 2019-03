Ai credite în lei? TEODOROVICI îți spune ce să faci Romanii vor putea cere bancilor refinantarea creditelor existente in functie de noua formula de calcul a ROBOR, care va fi aprobata joi in Guvern, printr-o ordonanta de urgenta care modifica OUG 114/2018, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a participat, marti, la o conferinta pe teme energetice, iar, la final, jurnalistii l-au intrebat care sunt principalele modificari care vor fi aduse OUG 114/2018 si care vor fi aprobat joi in sedinta de Guvern. "Principala modificare a OUG 114 va fi, pentru sectorul bancar, decuplarea ROBOR de partea de taxare a activelor financiare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea cere bancilor refinantarea creditelor existente in functie de noua formula de calcul a ROBOR, care va fi aprobata joi in Guvern, printr-o ordonanta de urgenta care modifica OUG 114/2018, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a participat, marti, la…

- Intrebat care sunt principalele modificari care vor fi aduse de Guvern OUG 114/2018 si care vor fi aprobat joi in sedinta de Guvern, Eugen Teodorovici a raspuns: "Principala modificare a OUG 114 va fi, pentru sectorul bancar, decuplarea ROBOR de partea de taxare a activelor financiare. ROBOR va fi…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…

- Guvernul urmeaza sa adopte modificari la Ordonata de Urgenta 114 Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Guvernul urmeaza sa adopte saptamâna viitoare modificari la controversata Ordonata de Urgenta 114, cel putin în ceea ce priveste sectorul bancar si Pilonul II de…

- Contestata "Ordonanta a lacomiei" va fi modificata printr-o noua ordonanta de urgenta care va fi adoptata de guvern saptamana viitoare, iar una dintre modificari va fi stabilirea Robor in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, a declarat, vineri, ministrul Finantelor,…

- Formula de calcul a ROBOR ar putea fi modificata. Ministrul de Finante negociaza azi cu bancherii. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va avea azi o runda de negocieri cu bancherii romani. Miza intalnirii este scaderea ROBOR-ului si implicit a ratelor romanilor. Astfel, milioane de oameni care…

- * Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Parlament. * Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi…

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. 'Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai…