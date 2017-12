Stiri pe aceeasi tema

- Beculețe, perdele de lumini și aranjamente, dar și focuri de artificii din noaptea de Revelion. Primariile s-au straduit, dupa bugete, sa asigure atmosfera de sarbatoare. „Harta” culeasa de pe SEAP, deși incompleta, arata cam cat a costat poleiala de final de decembrie. Un lucru e cert: primariile din…

- Ultimele cumparaturi, cei din zodia Rac vor lua poate și ceva in plus, sa fie siguri ca o sa faca fața unor invitați care iși pot confirma prezența in ultimul ceas. Un indiciu, o declaratie, ceva care sa risipeasca indoiala in ceea ce priveste relatia de cuplu, un cadou cu o semnificatie pe care o știu…

- Cea mai buna masca pentru indepartarea pungilor de sub ochi contine bicarbonat de sodiu. Aplicarea sa te va ajuta sa scapi de ochii umflati si de cercurile negre. Inlocuieste cremele scumpe cu aceasta masca eficienta. Mod de preparare Adauga o lingurita de bicarbonat de sodiu intr-un…

- Rata, gasca, curcan si gaina cu masline Ingrediente 1 rata 300 g masline un pahar ulei un pahar vin alb o lamaie 500 g arpagic cate o jumatate de morcov pastarnac si patrunjel 7-8 cepe o lingura bulion o lingurita faina sare, piper o jumatate de foaie de dafin doua oua Mod de preparareSe…

- Masuri suplimentare de Revelion. Peste 5.100 de pompieri vor fi zilnic la datorie in ultimele zile ale anului. ISU au eliberat 205 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii. La datorie vor fi si peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu.

- Se spune ca rugaciunea de mai jos indeplineste pana si cele mai ascunse dorinte pe care le avem. Spusa cu credinta puternica, aceasta ruga ne aduce bunastare si noroc in tot ce ne propunem. Rugaciune in noaptea dintre ani „Doamne Dumnezeul nostru, Preasfanta Treime, Tata, Fiule, Duh…

- Hidrateaza-te cu apa cu lamâie și ceai verde și adauga scorțișoara în cafea și ardei iute în mâncare. Sunt câteva trucuri simple care te ajuta sa topești grasimea de pe burta. Nu uita de mișcare! 1. Apa cu lamâie Ficatul nostru iubește lamâia…

- Sa scapi de grasimea din corp care se acumuleaza in burta si talie poate fi una dintre cele mai dificile sarcini. Dar, atunci cand intelegi cum sa iti detoxifici organismul si esti in masura sa intelegi modul corect de a scapa de acest tip de grasime corporala, devine usor.

- Bianca Dragușanu a reușit sa-și intemeieze o familie cu Victor Slav, cu care are o fetita, Sofia Natalia. Vedeta a oferit detalii necunoscute despre prima noapte pe care a petrecut-o in casa lui Victor Slav. Bianca Dragusanu, dezvaluiri INTIME. "Tot timpul eram..." "Eu cand am mers…

- Bautura eficienta pentru a ajuta la accelerarea metabolismului real, va va permite sa reduceti si detoxifiati intregul sistem, scrie lyla.ro. Ce este aceasta bautura eficienta pentru pierderea in greutate? Citeste si Oana Lis i-a pregatit CRUCEA lui Viorel Lis. A scris pe ea un mesaj…

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Cercetarea "Cumparaturile…

- In cursul acestei nopti, un accident rutier a avut loc la intesectia strazii Caragiale cu strada Corbului. Un autoturism marca Mercedes a intrat intr un vehicul marca Dacia Logan, parcat pe bordura. Masina, distrusa in totalitate, a ajuns intr un copac. ...

- Metode naturiste care te vor scapa de cosuri peste noapte: 1. Pasta de dinti impotriva cosurilor. Trucul cu pasta de dinti este unul dintre cele mai vechi si cele mai eficiente remedii impotriva cosurilor, pentru ca le usuca rapid. Seara, dupa ce ti-ai spalat bine fata si dupa ce ai dus la…

- FEMEIA TAUR – Nativele din zodia Taur care nu sunt implicate acum intr-o relatie au toate sansele sa se indragosteasca chiar in ultima noapte din 2017.Farmecul lor va fi unul debordant. Vor avea suficienta carisma incat sa cada toti barbatii la picioarele lor in cea mai speciala noapte…

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- Deși majoritatea nativilor vor savura trecerea dintre ani în compania prietenilor și a persoanei iubite, se pare ca 3 zodii vor ramâne singure de Revelion. Nativii care vor ramâne singuri în acest sfârșit de an vor avea alte preocupari în una dintre cele importante…

- Lasand la o parte superstițiile, o casa curata este mai confortabila și te va ajuta sa te relaxezi la acest sfarșit de an și sa lași in urma toate supararile și tensiunea acumulate. Astfel, vei porni cu dreptul in anul care urmeaza. Daca te numeri printre cei care isi doresc un camin ingrijit și confortabil…

- Domnișoarelor și doamnelor, mai avem o luna și rochia de Revelion ne va dezvalui (im)perfecțiunea! Tocmai de aceea, a1.ro iți dezvaluie cinci moduri prin care sa iți activezi hormonii ce ajuta la pierderea in greutate.

- Oana Roman trece prin clipe grele si s-a gandit sa ceara ajutorul prietenilor virtuali, dupa ce catelul mamei sale s-a pierdut. Vedeta a facut un apel disperat pe pagina sa de Facebook, in care ii roaga pe fanii ei sa o ajute cu informatii, daca vad sau stiu ceva de patruped.

- La studiul realizat de Ian Paul, s-au analizat datele a peste 230 de familii, timp de doi ani. Jumatate dintre mame au fost incurajate sa faca dormitor separat bebelusilor, incepand cu varsta de 3 luni, in timp ce cealalta jumatate au dormit cu bebelusii in camera. S-a descoperit astfel ca bebelusii…

- Ultimele cuvinte ale piloților, inainte de prabușirea avionului. De obicei, cutiile negre ale aeronavelor inregistreaza conversațiile din carlinga și informațiile legate de zbor, oferindu-le anchetatorilor indicii despre ultimele momente ale zborurilor inainte sa se prabușeasca. Dar, de cele mai multe…

- Un cetațean ucrainean, amețit de bautura, a incurcat drumurile și din neatenție a ajuns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Polițiștii de frontiera l-au prins in momentul cand acesta incerca sa treaca ilegal frontiera, cu scop de a reveni in țara de baștina.

- Incident tragic intr-o baza a armatei guvernamentale din estul Ucrainei. Trei militari ucraineni au murit pentru ca nu au utilizat corespunzator soba. Cauzele exacte urmeaza a fi stabilite. In acest caz a fost deschis un dosar penal.

- Daca vrei sa ai o situeta de invidiat, trebuie sa ai mare grija la alimentația ta. Nu trebuie sa te infometezi, ci trebuie sa ții cont de cateva mici reguli. O idee buna ar fi sa introduci in alimentația ta semințele de chia, care sunt cele mai sanatoase semințe pe care le poți consuma. Acest tip de…

- Un tanar de 18 ani din Costesti, care ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin in data de 18 martie 2017, a fost identificat, ieri, de politistii valceni. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, tanarul ar fi patruns prin ...

- Semințele de anason stelat au o aroma depsebita, conțin uleiuri volatile, protide, lipide, colina, amidon, zaharuri și substanțe minerale. In scopuri medicinale se utilizeaza cu mult succes fructele de anason uscate pentru ca au un puternic efect carminativ, galactogog dar și expectorant. Fructele…

- Vremea schimbatoare si rece poate duce la probleme de sanatate iar gripele si racelile pot aparea in orice moment. Piata de medicamente este uriasa, insa iti recomandam sa alegi tratamente naturale, fara efecte secundare. Miere si scortisoara - Lupta cu bacteriile si bolile virale, intarind…

- Diana Zamfir are 26 de ani și abia trece de aripa avionului cu cei 160 de centimetri ai sai. Este insa prima femeie din Romania, pilot de avioane de lupta cu reacție, care a zburat singura in condiții dificile, pe timp de noapte.

- Accidentul vascular cerebral de cele mai multe ori nu prezinta simptome, atacuri de cord și boli vasculare periferice. Insa din pacate bolile cardiace afecteaza tot mai mulți ani de la an la an, iar in SUA reprezinta una dintre principalele cauze de deces. Ateroscleroza poate afecta mai multe artere…

- Durerea de gât sau cea provocata de inflamarea amigdalelor poate deveni o amintire pentru tine cu ajutorul unui simplu condiment. Semintele de chimen, caci despre ele este vorba, fac minuni pentru inclusiv pentru femeile însarcinate, te vor ajuta sa ai un somn linistit, deoarece…

- Acum durerea de gat sau cea provocata de inflamarea amigdalelor poate deveni o amintire pentru tine cu ajutorul unui simplu condiment. Semintele de chimen, caci despre ele este vorba, fac minuni pentru inclusiv pentru femeile insarcinate, te vor ajuta sa ai un somn linistit, deoarece au un…

- Anumite alimente consumate cu regularitate pot avea un impact benefic asupra corpului și activitații cerebrale. Semințele de chia sunt recunoscute pentru puterea antioxidanta și pentru faptul ca accelereaza procesul de regenerare celulara, scrie Realitatea.net.

- Anumite alimente consumate cu regularitate pot avea un impact benefic asupra corpului și activitații cerebrale. Semințele de chia sunt recunoscute pentru puterea antioxidanta și pentru faptul ca accelereaza procesul de regenerare celulara.

- Ca sa poti slabi peste noapte va trebui sa consumi neaparat trei mese pe zi si, daca simti nevoia, sa ai si doua gustari. Cea mai importanta masa dintr-o zi pentru a slabi peste noapte este cina. Recomandarile nutritionistilor este sa nu mancam mai tarziu de ora 18.00. Citeste si Combinatii…

- Atunci cand temperaturile incep sa scada, sistemul nostru imunitar incepe sa fie slabit si suntem expuse racelilor si gripelor. Din fericire, iti poti prepara chiar la tine acasa un antibiotic natural care iti va intari corpul. Aceasta bautura nu are efecte secundare, deci esti complet…

- Noapte de cosmar in judetul Timis, unde patru persoane au murit in urma a doua accidente rutiere petrecute in judet. Unul dintre accidente a avut loc pe drumurile dintre Tomnatic si Gottlob, iar altul la intrare in Lugoj.

- Renunțarea la un viciu pe care l-ai avut o lunga perioada de timp nu este un lucru tocmai imposibil, însa nici ușor de realizat. Cercetatorii sunt de parere ca daca introduci în alimentația ta câteva alimente, poți renunța mai repede la dorința de a fuma. 1. Bananele…

- Cercetatorii spun ca alcoolul afecteaza functiile motorii si cognitive, dar creste increderea in sine si reduce anxietatea sociala. Ceea ce ne ajuta sa purtam mai usor conversatii in limbi straine cu alte persoane.

- O companie farmaceutica a dezvoltat un nou medicament pentru diabetul de tip 2 pe baza de semaglutida, iar rezultatele testelor arata ca acesta ar putea ajuta și persoanele obeze sa slabeasca. Medicamentul ar putea fi disponibil pe piața in trei ani, dupa ce cercetatorii care l-au creat au constatat…

- O bautura banala precum cafeaua va asigura anul acesta un așternut curat și nou pentru bolnavii din Spitalul Județean. Cum este posibil? Ei bine, cu banii obținuți in urma inchirierii spațiilor pentru aparatele de cafea vor fi cumparate așternuturi noi.

- 1. Taur – In prima jumatate a anului vei reuși cu mult spor sa realizezi ceea ce timpul lui 2017 nu ți-a permis intr-o masura atat de buna. Unele vise nu le vedeai realizate nici in 2020, daramite in 2018, insa sporul pe care il vei avea te va ajuta enorm de mult pe plan profesional, exact aici unde…

- Sarbatorile de iarna se apropie, este perioada in care fiecare doamna sau domnișoara este in cautarea regimurilor de slabit, ușor și rapid, astfel ca de Revelion sau Craciun sa arate senzațional

- Aceasta verdeața se folosea și in Grecia antica, ca leac bun la toate dar și condiment. Pe langa faptul ca aromatizeaza mancarea, fie ca il folosiți crud sau uscat, proprietațile lui sunt uluitoare. Vitamina B9 prezenta in patrunjel va protejeaza de bolile cardiovasculare. Vitamina A imbunatațește…

- O tânara de 23 de ani, care se îngrașase enorm dupa ce nascuse, a reușit sa piarda jumatate din greutatea sa atunci când a decis sa înlocuiasca ceașca de cafea de dimineața cu una de ceai verde. Siobhan Thornton intrase în depresie atunci când ajunsese…

- Iti prezentam trei retete sanatoase de smoothie-uri care topesc grasimile peste noapte. Smoothie cu rosii si merisoare - Te ajuta sa scapi de toxinele din corp si iti satisface pofta de dulce. Pune intr-un blender jumatate de cana de rosii tocate, jumatate de cana de merisoare si o lingurita…

- Virozele sunt marea problema a toamnei. Din cauza fluctuatiilor de temperatura, racim extem de des. Pentru aceste dificultati avem însa si o rezolvare. Iata cum le puteti combate. Ridichea neagra este o leguma deosebita, cu numeroase beneficii și proprietați medicale. Are calitati…