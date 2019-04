Ai card bancar? De luna aceasta vei putea retrage maxim această sumă de la bancomat ING Romania anunta vineri ca va limita inceand cu luna aprilie 2019 sumele maxime pana la care pot fi efectuate retragerile si depunerile de numerar, din propriile bancomate si din bancomatele altor banci. Astfel, sumele maxime pentru retragerile si depunerile de numerar de catre persoanele fizice vor fi de 15.000 de lei pe zi pentru retragerile de la bancomatele ING sau bancomatele altor banci si 15.000 de lei pentru depunere la bancomatele ING. Potrivit reprezentantilor bancii, in cazul in care un client va avea nevoie sa retraga sau sa depuna o suma mai mare de 15.000 de lei va trebui sa sune… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

