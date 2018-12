Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu este una dintre vedetele cu mesaje taioase și replici acide in mediul online. Noaptea trecuta insa, ceva a impins-o pe bruneta sa scrie un mesaj diferit. Gandurile parca desprinse dintr-o carte i-au uimit pe internauți, iar Oana Zavoranu a reușit din nou sa fie o sursa de inspirație pentru…

- Sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii vor efectua actiuni si controale, atat la societatile comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice, cat si in zona pietelor, targurilor sau centrelor…

- Teama de pesta porcina africana a cuprins si locuitorii din sudul jud. Gorj Foto: Arhiva/ Agerpres. Teama de pesta porcina africana a cuprins si locuitorii din sudul judetului Gorj, dupa ce au aflat de focarul din Olt. Multi se gândesc sa-si sacrifice preventiv animalele si sa…

- De doua zile, aproape toți copiii dintr-o clasa de la o școala timișoreana stau acasa. Parinții nu-i mai lasa la cursuri din cauza unui coleg care ii lovește și ii jignește. Situația dureaza, se pare, de cațiva ani, iar problemele s-au agravat.

- Amira are 31 de ani si s-a nascut in Iasi, mama sa fiind romanca iar tatal sau iordanian de religie musulmana. Aici, in Romania a facut si scoala, dar parca marea sa dragoste a ramas arta machiajului, motiv pentru care a inceput studiul in acest domeniu: a mers la cursuri de perfectionare, a studiat…

- Reprezentantii IKEA spun ca lansarea Lurvig, noua gama de mobilier pentru animale de companie, creata de designeri de mobilier impreuna cu medici veterinari autorizati, a aparut in conditiile in care competitorii din piata abordeaza in foarte mica...

- Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului, a susținut azi o conferința de presa in care a prefațat deplasarea de vineri de pe terenul lui Poli Iași. Poli Iași - Viitorul se joaca vineri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV: "Mergem la Iași sa…