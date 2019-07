Ai aloca 15 minute pe zi pentru a avea un creier mai "tanar"? Coaching, cu Simona Nicolaescu

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar oradean aflat in Italia pentru un tratament medical a tinut un spectacol in aeroportul din Palermo, la pianul amplasat in aeroport, oradeanul fiind surprins de un deputat care a publicat videoclipul pe pagina sa de Facebook spunand ca a asistat la „doua minute de vraja“.

- Doi indragostiți faceau amor cu pasiune, cand baiatului i-a venit ideea sa condimenteze puțin momentele de pasiune și a scos de sub așternut un obiect pe care-l ascunsese special pentru acel moment de iubire

- Cei mai multi oameni cu care lucrez nici nu indraznesc sa isi puna ca obiectiv de dezvoltare personala fericirea, mai degraba isi spun ca vor sa se simta bine, sa fie in echilbru. Prea putini au curajul sa isi spuna ca vor sa fie fericiti. Fericirea este greu de obtinut si chiar…

- Un tanar de 26 de ani din Sebeș a fost arestat la Curtea de Apel Alba Iulia in baza unui mandat european. El a fost predat catre autoritati judiciare din Germania unde este cercetat pentru infractiuni grave. J. Vasile este acuzat ca in august 2018 a innoptat in locuinta unei cunostinte din Munchen,…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost salvat in seara zilei de ieri, 7 mai, dupa ce ameninta ca se va arunca in gol de la inaltimea de 110 metri. Apelul la Serviciul 112 a fost receptionat la ora 18.47.

- Un tanar de 24 ani din comuna Pechea, aflat la volanul unei masini, a murit, luni, pe DJ 251, dupa ce autoturismul cu care abia iesise din localitatea de domiciliu s-a rasturnat in afara carosabilului, a declarat...

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus ieri, 02 mai, in aplicare un mandat de executare e pedepsei inchisorii. Pe raza municipiului Baia Mare a fost depistat un tanar de 31 de ani, din judetul Gorj, pe numele caruia magistrații Judecatoriei Targu Carbunesti au emis la data de 10 aprilie…

- Cea mai tare faza a zilei s-a intamplat la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, atunci cand simpaticul Catalin Oprișan, fericit de noile vești venite din partea celor de la Radet, a prezentat tuturor o adevarata „comoara” gasita pe internet!