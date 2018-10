Ai alergie la frig? Urticarie din cauza frigului. Simptome, cauze şi tratament Cauze alergie la frig Desi nu s-a descoperit inca o cauza exacta a aparitiei alergiei la frig, se pare, totusi, ca boala este asociata unor afectiuni ale sangelui, dar si unor afectiuni cauzate de virusuri precum varicela si virusul hepatic. S-a descoperit, insa, si o anomalie genetica, la nivelul cromozomului 1 (1q40). Simptome alergie la frig alergie la frig Pielea are o reactie anormala la frig si apar blandele (iritatia). Umflaturile de culoare rosie de la nivelul pielii dau si senzatie de mancarime. Stimptomele pot fi acompaniate de febra, anxietate, oboseala si chiar stari de lesin. Iritatia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in 28 septembrie, se marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Rabiei (turbarii): Scopul este de a sensibiliza populatia despre riscul de imbolnavire si de a informa asupra modului de...

- Dupa vacanța de vara, epidemia de enterocolita și-a facut apariția in Romania, boala putand fi contractata foarte ușor, mai ales de copiii, dupa ce au petrecut timp la mare ori in alte destinații turistice.

- Folosind observatii si date din intregul secol XX, savantii au identificat pentru prima data procesele responsabile pentru deviatia axei Pamantului - pierderea masei de gheata din era contemporana, in special in Groenlanda, ridicarea crustei...

- Colonul iritabil este o afectiune foarte frecventa. Din zece pacienti, patru-cinci au aceasta afectiune, stresul fiind unul din factorii implicati. Ulcerul, gastrita, sindromul colonului iritabil sunt doar cateva dintre afectiunile din cauza carora puteti avea de suferit. Preluarea substantelor toxice…

- Cercetatori chinezi au descoperit ca anumite proteine obtinute din pielea unei subspecii de broaste, care traieste in sud-vestul tarii, poate regenera epiderma umana fara sa lase cicatrice, informeaza vineri agentia oficiala Xinhua citata de EFE. Cercetatorii de la Institutul de Zoologie din Kunming,…

- Atacul de panica este caracterizat de apariția unui episod brusc de teama intensa, atunci cand nu exista o cauza reala și nici macar una aparenta. Atacul de panica poate fi terifiant pentru persoana afectata. Atunci cand acesta survine, senzația generata este de pierdere a controlului. Ți se pare ca…

- Ficatul este unul dintre cele mai importante organe, cu roluri vitale in numeroase funcții ale organismului. In fiecare minut, acesta primește 30% din sangele aflat in circulație, pentru a elimina toxine și a distribui și stoca substanțe nutritive esențiale. Acest proces vital pentru organism este numit…

- Potrivit unui afiș expus in magazinele Lidl, merele au fost vandute in perioada 24 iunie – 2 iulie 2018. Un control al ANSVA a descoperit ca fructele conțineau o cantitate de pesticid Clorpirifos peste limita admisa de lege. „In cadrul controalelor de rutina s-a descoperit in…