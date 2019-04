Ai acumulat toxine în iarna asta? Scapă de ele cu această minunată salată Salata de castraveți cu marar – Mod de preparare Pentru a obține aceasta salata cu mari virtuți, aveți nevoie de urmatoarele ingrediente: cațiva castraveți proaspeți, feliați, doua linguri cu ulei de masline, o legatura de marar tocat, sare, piper, zeama de lamaie, scrie secretele.com. Foarte important inainte de a incepe sa pregatiți salata este ca nu trebuie sa curațați castraveții de coaja, pentru ca sunt o bogație de vitamine, minerale și antioxidanți. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

