Stiri pe aceeasi tema

- Cu ajutorul cardului de cumparaturi oferit in parteneriat cu Oney, clienții LEROY MERLIN pot achiziționa produse in rate, cu dobanda 0%, pentru toate cumparaturile de peste 3.000 lei, in perioada 1 august – 30 septembrie 2019. Oferta se adreseaza atat clienților existenți care dețin deja cardul Oney,…

- Cu ajutorul cardului de cumparaturi oferit in parteneriat cu Oney, clienții LEROY MERLIN pot achiziționa produse in rate, cu dobanda 0%, pentru toate cumparaturile de peste 3.000 lei, in perioada 1 august – 30 septembrie 2019. Oferta se adreseaza atat clienților existenți care dețin deja cardul Oney,…

- La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, in timp ce la 2 august 2018 consemna o valoare de 3,47%. ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor pentru credite ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la valoarea de 3,19%, cat a raportat joi BNR, ROBOR la 9 luni a coborat…

- ASUS anunța ca laptopurile ZenBook S13 UX392, prezentate cu prilejul CES 2019, sunt disponibile pe piața romaneasca prin intermediul magazinelor specializate. Configurațiile propuse utilizatorilor romani includ procesoare Intel Core din generația a 8-a, grafica integrata sau NVIDIA GeForce MX150. Portabilele…

- Clienții beneficiaza la BT de urmatoarele dobanzi, incepand cu 12 iunie a.c.: - 3,5% (de la 2,5%) la depozitele la termen pe 1 an; - 4% (de la 3%) la depozitele la termen pe 2 ani; - 4,25% (de la 3,5%) la depozitele la termen pe 3 ani. Depozitele si conturile curente ale cliențior BT persoane fizice…

- LEROY MERLIN introduce o gama variata de obiecte coordonate cromatic in raionul decorațiuni. Astfel clienții vor putea realiza un decor armonios din punct de vedere vizual atunci cand decid sa iși reamenajeze caminul. „O gama de produse coordonata cromatic presupune ca o draperie și un tapet, de exemplu,…

- In 1998, Ramon Suciu, un om de afaceri din Oradea, a inființat o companie care a ajutat oradenii sa-și procure mai repede și mai ușor produsele STIHL (cel mai mare producator de utilaje forestiere din lume). El avea ceva experiența in domeniu inainte sa-și inființeze firma. In 2004 și-a deschis…

- „O familie, o casa! PSD lanseaza un nou program de importanța vitala pentru tineri, pentru familiile la inceput de drum! Este o noua inițiativa a guvernarii noastre, cu o profunda incarcatura și semnificație sociala. Sprijina puternic familii tinere sa iși cumpere o locuința decenta și in egala masura…