AHK România organizează, marţi, ediţia a VII-a a conferinţei ''Cities of Tomorrow'' Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza, marti, cea de-a saptea editie a conferintei "Cities of Tomorrow', un eveniment dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Potrivit organizatorilor, conferinta, care va beneficia de prezenta invitatilor speciali din Germania si Romania, aduce in fata publicului proiectul "Raumwerk D" din Dusseldorf - unul dintre cele mai complexe proiecte de consultare publica si reconfigurare urbana a unui intreg oras -, precum si un dialog privind abordarea corecta a proiectelor urbane de anvergura si implicarea tuturor actorilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

