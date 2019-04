AHC Potaissa Turda va infiinta e grupe de HANDBAL FEMININ

Stiri pe aceeasi tema

Prezența viitoarelor staruri ale echipei naționale și ale marilor cluburi din țara este prilejul perfect pentru clubul nostru sa anunțe demararea unui proiect sanatos in cadrul handbalului feminin.

- In finala, Ovidiu Ionescu si Alvaro Robles au jucat pentru aur cu chinezii Long Ma/Chuqin Wang, dar au pierdut cu 4-1 (3-11, 11-8, 7-11, 3-11, 5-11). Romania a participat cu noua sportivi in probele de simplu feminin si masculin, dublu feminin si masculin si dublu mixt la Campionatul Mondial de tenis…

- Echipa Romaniei a inregistrat in 2019 a doua sa prezenta in semifinale, la 46 de ani distanta de la prima participare in competitia pe natiuni din tenisul feminin, incununata cu o prezenta in careul de asi. Infrangerea 2-3 in fata Frantei a lasat componentele echipei noastre in lacrimi, relateaza…

- Prima etapa a returului Ligii a III-a de fotbal feminin a prilejuit o noua victorie pentru echipa Colegiului National „Nicu Gane” Falticeni, care inregistreaza un parcurs fara greseala in actualul sezon. In derbiul rundei, fetele pregatite de Marcel Irimie au dispus cu scorul de 2-0 (1-0) de formatia…

- Ultimele partide din sezonul regulat al Ligii Nationale de handbal masculin s-au disputat miercuri, iar in urma rezultatelor complete ale etapei s-a stabilit clasamentul, precum si locurile de pe care pleaca echipele in play-off si play-out. Meciurile pentru titlul national si evitarea retrogradarii…

- Petre Apostol Luni seara, in devansul etapei a XXI-a din Liga Zimbrilor la handbal masculin, ploiesteanul Ionut Georgescu a marcat aproape o treime din golurile echipei sale, CSA Steaua Bucuresti, care s-a impus pe terenul formatiei Potaissa Turda. Georgescu si co. au castigat cu scorul de 34-27 (16-12),…

- Potrivit inspectorului general al ISJ Cluj, Valentin Cuibus, crearea acestei clase este o premiera pentru regiunea Transilvaniei, iar pentru ocuparea ei va fi organizat, împreuna cu FRF, si un examen practic, în cadrul caruia candidatele vor da probe specifice acestui sport. „Admiterea…

Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la CSM Fagaraș, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XVI-a, din cadrul Ligii Zimbrilor.