- Ploile din ultimele ore au facut ca zeci de gospodarii din judetul Arges sa fie inundate si sa fie nevoie de interventia pompierilor. Si în municipiul Târgoviste sunt probleme pe o portiune a soselei de centura.

- Ionuț Lupescu, fost fotbalist și candidat la funcția de președinte al Federației Romane de Fotbal a fost prezent astazi la Pitești. Acesta a discutat cu membrii Asociației Județene de Fotbal Argeș reprezentați de președintele Cornel Sorescu și le-a transmis ca pana la sfarșitul anului va trimite la…

- Un barbat de 28 de ani a fost gasit mort pe o strada din Pitești. Martorii au declarat poliției ca acesta ar fi fost aruncat dintr-o mașina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, iar in prezent se efectueaza o ancheta.…

- La bursa locurilor de munca, oamenii au ajuns sa se roage sa NU fie angajati. S-a intamplat la Targoviste, iar cei care fug de munca sunt asistatii social. Prefera sa stea degeaba pe bani mai putini, decat sa munceasca pentru un salariu.

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- PNL Dambovița a ales sa sarbatoreasca Ziua Femeii, printr-un eveniment deosebit organizat la Teatrul Tony Bulandra din Targoviște. Martie este luna in care sarbatorim femeia, ne aratam respectul si recunostinta pentru tot ce aduce ea bun si frumos in vietile tuturor, pentru darurile care i-au fost…

In contextul dezvoltarii ofertei de programe educative pentru elevi, Consiliul Județean Dambovița și Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste se

- Competitia dintre proprietarii de malluri se ascute la Ploiesti, Pitesti si Iasi. Compania Prime Kapital (PK), fondata de oamenii de afaceri sud-africani Martin Slabbert si Victor Smeionov, are planuri pentru constructia de noi malluri in Romania. Targoviste va avea primul centru comercial modern,…

- Deranjat de faptul ca in Pitesti nu exista nici macar acum o Gradina Botanica, iar proiectul sau a fost trecut cu vederea si nu a fost luat in seama, un politician de seama al Argesului a declarat ca pentru elevii din Arges cea mai cunoscuta este frunza de cannabis si nicidecum frunza de stejat.…

- O femeie din Brașov, care in urma cu mai bine de doua decenii a dat naștere unui copil la maternitatea din Pitești, a aflat dupa 26 de ani ca i s-a furat bebelușul. Povestea femeii, acum in varsta de 45 de ani, a inceput in anul 1992, pe cand era o tanara de doar 19 ani. A nascut, noteaza argesplus.ro…

- Orasele Brasov si Oradea sunt cele mai cautate din Romania Orasele Brasov si Oradea sunt cele mai cautate orase din România, asa reiese din studiul "Orase si cartiere din România", publicat miercuri de platforma online Storia.ro. Informatiile au fost culese online,…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate de romani ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Initial, Centrul Infotrafic al Politiei anunta ca doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in comuna Cotmeana, satul Lintesti, unde un sofer care se deplasa dintre Pitesti catre judetul Valcea si in autoturismul caruia se aflau trei pasageri a pierdut controlul volanului, iar autoturismul…

- Tradiția se pastreaza cu sfințenie de catre comunitatea bulgarilor din Targoviste, Cartierul Matei Voievod. In prima sambata a Postului Paștelui, sambata care, dupa calendarul ortodox, este a Sfantului Teodor sau Todorovden, in limba bulgara, comunitatea bulgarilor din Targoviste sarbatoreste…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Ion C. Bratianu este personalitatea care a marcat politica romaneasca a secolului al XIX-lea.…

- Sambata, 24 februarie 2018, incepand cu ora 19:00, are loc o premiera la Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra din Targoviste. Este vorba de „Nunta lui Figaro” de Pierre Beaumarchais, un spectacol de Mc Ranin, cu participarea Corului Appassionato.

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Meciurile de sambata din penultima etapa a Diviziei A1 la volei feminin aveau ca pol de interes lupta de la distanta dintre CSM Lugoj si Dinamo pentru ocuparea ultimului loc in play-off. Prima echipa pare avantajata dupa aceasta runda. CSM Lugoj a fost invinsa acasa de CSM Targoviste cu 3-2, oaspetele…

- Kaufland Romania anunța schimbari la toate magazinele din țara. Compania iși propune sa extinda oferta de pește proaspat și fructe de mare pentru ca ea sa ajunga pana la 50 de articole pe raion. Kaulfand Romania demareaza un amplu proces de extindere a vitrinelor de pește proaspat și fructe de mare.…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Primele imagini cu macheta viitorului mall care se va realiza la Targoviște pe terenul fostei Unitati Militare de la Gara Targoviște, au fost facute publice de edilul municipiului Targoviște. Primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze cateva date tehnice privind construcția viitorului mall: “In linii…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

Vino alaturi de noi pe platoul Prefecturii pe data de 10 februarieincepand cu ora 10:00 și exploreaza orașul Targoviște folosind jocul Vanatoarea de comori! Cine poate

Joi, 8 februarie 2018, ora 17.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu" Dambovita are loc prezentarea cartii „Nocturna cu

- Un barbat din Pitești a fost gasit spanzurat in padurea Trivale. Omul in varsta de 40 de ani era cautat de familie. Ultima actualizare: Duminica, 04 Februarie 2018 08:37

- In acest an, primaria Pitesti va realiza un studiu de trafic si de oportunitate pentru achizitionarea de autobuze ecologice cu fonduri europene. Pentru studiu se vor cheltui 132.000 lei, iar pentru proiectul propriu-zis de ...

- Universitatea din București sprijina antreprenoriatul romanesc prin implementarea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat incepand cu luna ianuarie 2018 in cadrul programului “Romania Start Up Plus!”…

- Fonduri europene pentru teleormanenii care vor sa deschida mici afaceri in Economie / Teleormanenii si locuitorii din alte 6 județe din sudul țarii vor putea accesa fonduri europene in valoare de cel mult 170.000 de lei (aproximativ 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect…

Violenta umana este un fenomen complex, care are la baza determinari psihologice, sociale, culturale si economice. Ea este intalnita in

- Pentru un jurnalist sportiv din Arges devine o reala provocare ideea de a lansa o critica, oricat de mica la adresa echipei de baschet. Este ca si cum am locui in Coreea de Nord si am indrazni sa iesim din cuvantul lui Kim Jong-un. La orice esec al echipei de baschet trebuie sa inchidem ochii si…

- Gestul de susținere explicita și solidara a rectorilor pentru un nou ministru al Educației este unul in premiera pentru spațiul romanesc. “Universitatea din Oradea impreuna cu universitatile care fac parte din consortiul ACADEMICA PLUS il sustin pe domnul Rector al Universitatii…

- Iata comunicatul oficial al consorțiului: „Rectorii universitaților care fac parte din Consorțiul «Academica Plus», consorțiu format din universitați comprehensive cu impact regional – Alba-Iulia, Arad, Bacau, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Targoviște, Tg. Jiu –…

- Grupul german Rewe, care in 2016 a decis inchiderea magazinelor sale XXL Mega Discount, a anuntat finalizarea procesului de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti, dupa ce acestea au intrat sub brandul Penny Market. Compania vrea sa mai deschida in acest…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 22-23 ianuarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat…

- Volumul de teatru și poezie „Cartea fara nume”, publicat de Lucian Avramescu, a fost lansat, joi, la Targoviște, intr-un cadru special, la Teatrul Tony Bulandra. O scenografie sarbatoreasca și inspirata, un scenariu realizat și scos in luminile rampei de regizorul Mihai Constantin Ranin, care este…

- Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a CLM Targoviste, convocata de primarul Cristian Stan in aceasta dimineata, au fost si noua proiecte de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehni-co-economici si a documentatiilor aferente, pentru eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte cuprinse…

- Interventie pe cat de hazlie, pe atat de periculoasa a pompierilor la iesire din municipiul Targoviste. Un sofer a ramas blocat sub un tir, dupa ce perna de aer a cedat. Fiind masiv, acesta nu a putut iesi decat cu ajutorul pompierilor de sub autovehicul.

- Argesencele sunt printre cele mai frumoase romance, iar acest fapt este dovedit si chiar intarit de Madalina Stroe. Studenta a Universitatii din Pitesti la specializarea Jurnalism, Madalina poate concura cu brio la titlul de cea mai frumoasa studenta a Universitatii. Fiind dotata cu un corp de invidiat,…

- Paula Blandu are in prezent 47 de ani, este originara din localitatea Malul cu Flori, din judetul Dambovita, si a ajuns pentru prima data la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR) in anul 2001, intr-o stare foarte grava. Cazul ei a fost prezentat Danielei Bartos,…

- Pe 22 decembrie 1986, mai mulți experți s-au strans in Washington pentru a discuta despre iminența unei crize in Romania. Moartea lui Nicolae Ceaușescu era considerata un motor al schimbarii

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane. Pe A2, traseul Bucuresti (int.A2 cu CB) - Fundulea - Lehliu (int. A2 cu DN3) - Fetesti (int. A2 cu DN3B) - Cernavoda (int. A2 cu DN3) - Murfatlar (int.A2 cu DN3), sunt…

- 43 de organizatii civice i-au trimis, sambata, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire in care sa discute despre legile justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”. Cele 43 de organizatii civice vor…

- Consiliul Judetean Dambovita s-a reunite joi, la primele ore ale diminetii in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii si votului, 20 de proiecte de hotarare. La punctul cinci de pe ordinea de zi s-a regasit proiectul de hotarare privind transmiterea imobilului – teren si constructie…

- Programul pentru Revelionul 2017-2018 in Pitesti, in Piata Primariei, a fost definitivat. Conform Primariei, la ora 23 va incepe un recital al artistei Sore, iar la ora 0.00 va fi un foc de artificii. ...

- Mos Craciun a sosit la Targoiste cu o sanie trasa de reni. Batranelul simpatic a pornit de la Teatrul Tony Bulandra si a mers, insotit de un alai numeros, pana in centrul orasului, pe Platoul Prefecturii.

- Sase noi magazine au fost deschise recent - patru sunt situate in Capitala, pe Calea Mosilor, Blvd. Iuliu Maniu, Sos. Pantelimon si respectiv Calea Rahovei, iar doua in Cluj-Napoca, pe strada Dambovitei si respectiv strada Mehedinti. De asemenea, tot in luna decembrie au mai fost deschise alte patru…

- In aceste momente Trenul Regal trece prin Pitești.Mii de oameni au sosit in gara sa faca cu mana familiei indoliate. Trenul Regal a incetinit in mai multe stații pe drumul catre Curtea de Argeș și astfel programul a fost modificat.Ceremonia de inmormantare va incepe dupa…