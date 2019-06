Agrometeo: Aprovizionare satisfăcătoare a grâului de toamnă în majoritatea zonelor agricole, în perioada 26 iunie - 2 iulie Din punct de vedere termic, prognoza arata ca vremea mai calda decat in mod obisnuit de la inceputul intervalului va intra intr-un proces treptat de racire, in cea mai mare parte a regiunilor agricole. In intervalul de referinta, temperatura medie diurna a aerului se va situa intre 20 si 30 de grade Celsius, in primele zile, mai ridicata cu pana la 7 grade Celsius, comparativ cu mediile multianuale, si intre 14 - 24 grade Celsius, in restul perioadei,valori apropiate de normele climatologice, in aproape toate zonele de cultura. Minimele aerului se vor incadra in ecartul 7 - 24 de grade… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

