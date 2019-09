Agromalim 12-15 septembrie 2019. Tehnică agricolă de cel mai înalt nivel Vizitatorii s-au obișnuit ca, la inceputul toamnei, in targul de la Arad sa gaseasca ultimele noutați din domeniul tehnicii agricole utilizate in fermele de cultura a plantelor și cele de creștere a animalelor. Nici ediția din acest an nu va face excepție, cei mai importanți producatori și comercianți de mașini, echipamente și utilaje agricole care activeaza pe piața din Romania vor fi prezenți și in acest an la Expo Arad, oferta acestora acoperind nevoile tuturor fermierilor, indiferent de tipul exploatației pe care o dețin și de marimea acesteia. 250 de expozanți din Romania și din strainatate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

