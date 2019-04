Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Aliantei 2020 a ajuns, miercuri, in Bihor, in campania de promovare a listei de candidati pentru alegerile europarlamentare. Delegatia a fost condusa de cei doi lideri ai USR si PLUS – Dan Barna si Dacian Ciolos, langa care s-a aliniat si o parte din lista Aliantei – Dragos Pislaru,…

- Fermierii romani din Banat vor fi premiați in cadrul Conferinței PRIA Agriculture care va avea loc la Timișoara in 10 aprilie 2019, la Hotel Continental, incepand cu ora 9,30, organizata de PRIAevents. Conferința PRIA Agriculture și PRIA Gala Fermierilor Romani din Banat este un eveniment important…

- Europarlamentarul liberal Daniel Buda a fost prezent in Baia Mare. In cadrul unei conferinte de presa a discutat punctual despre problemele care exista in agricultura indemnand totodata cetatenii sa mearga la vot in data de 26 mai. Daniel Buda este europarlamentarul regiunii noastre care ne reprezinta…

- Daniel Buda, presedinte PNL Cluj a fost prezent astazi, in Baia Mare. Europarlamentarul a participat la conferinta de presa de la sediul PNL Maramures unde a discutat punctual despre problemele care exista in agricultura indemnand totodata cetatenii sa mearga la vot in data de 26 Mai 2019. Facem precizarea…

- Reducerea fondurilor pentru Politica Agricola Comuna si dezvoltare regionala/coeziune in mod considerabil ar fi o eroare avand in vedere discrepantele economice din Uniunea Europeana, se arata in studiul "Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri si oportunitati pentru Romania". "Sunt premise de…

- Romania gestioneaza pentru perioada de programare 2014-2020 o alocare din FEADR de 8,1 miliarde de euro, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana dupa Italia, Franta, Germania, Polonia si Spania, a informat Ministerul Agriculturii.

- Austria, Estonia si Suedia sunt statele UE care aloca agriculturii organice cea mai mare pondere a suprafetelor de teren, la polul opus fiind Malta, Irlanda si Romania, unde suprafetele de teren alocate agriculturii organice reprezentau mai putin de 2% din suprafata totala de teren utilizata in agricultura,…

