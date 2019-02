Agricultura robotizată în România: cum să faci profit cu ajutorul dronelor, sateliţilor şi roboţilor Cea mai mare ferma agricola a țarii, Agricost, folosește deja de ani buni in sistem satelitar integrat, cu care supravegheaza cele peste 50 de mii de hectare pe care le administreaza. Sistemul folosește o rețea de senzori, care costa cateva mii de euro, cu ajutorul carora fermierii afla rapid daca solul este contaminat, nivelul rezerva de apa sau gradul de dezvoltare al culturilor: ei primesc alerte pe mail sau pe telefon, o data la 10-15 minute alerte despre ce se intampla cu recoltele lor. „Știm in orice moment tot ce se intampla pe cele 57 de mii de hectare și oamenii noștri pot interveni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

