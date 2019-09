Agricultura la raport: top 10 cele mai mari companii din sectorul agricol

Stiri pe aceeasi tema

- IRUM Reghin a inceput productia de serie a primului tractor 100% romanesc, conceput si construit de inginerii societatii, lansat in toamna anului trecut la INDAGRA, la 15 ani de la disparitia productiei de tractoare din Romania. "Pentru acest tractor agricol este un interes foarte mare,…

- Le cere primilor doi oameni din stat un industriaș de succes Scrisoare deschisa catre: Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile…

- Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, conform primului Raport privind stabilitatea pietelor…

- „Domnul Cioloș sa-și faca o analiza a activitații cand a fost comisar european pe Agricultura și Dezvoltare rurala, sa vada cum a gestionat acest portofoliu și care au fost beneficiile pentru Romania. Și, atunci, o sa le raspund și eu domnului Cioloș și domnului Barna. Cred ca aceste lucruri ne fac…

- In anul 2018, Romania s-a situat printre țarile Uniunii Europene cu producții performante la șase culturi vegetale. Dupa recoltele din aceasta vara și din toamna, se vor afla țarile europene cu cele mai mari producții vegetale pentru anul agricol 2019. Conform datelor Institutului Național de Statistica…

- Sectorul IT din Romania continua sa creasca, astfel ca in viitorul apropiat, va avea nevoie de tot mai multi angajati. Dar, la fel ca in alte domenii de activitate, acestia se vor situa la un nivel de...

- Romania beneficiaza in continuare de un potential agricol considerabil, care nu este pe deplin fructificat, iar siguranta alimentara depinde de capacitatea de adaptare a sectorului agricol la incalzirea climei, a declarat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis, vineri, cu ocazia aniversarii…