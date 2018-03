Agricultura: Cum sa cresti productivitatea la porumb cu ajutorul unei aplicatii de mobil

Stiri pe aceeasi tema

- DEKALB® a lansat in Romania platforma digitala SMART, care vine in ajutorul fermierilor cu o serie de soluții inovatoare pentru creșterea producției de porumb pe aceeași suprafața. Cu ajutorul DEKALB SMART, fermierii beneficiaza de recomandari privind alegerea hibridului de porumb in funcție de tipul…

- Un tA¢nAƒr de 19 ani din BistriAa a rugat un bAƒrbat sAƒ A®i A®mprumute telefonul mobil, doar pentru a efectua un apel urgent. Imediat ce s-a A®ndepAƒrtat puAin, tA¢nAƒrul a luat-o la sAƒnAƒtoasa, E™terpelind E™i telefonul celui care i-a acordat A®ncredere. Ce s-a A®ntA¢mplat cu hoE›ul:

- Dispar permisele de conducere si cartile de identitate. Vezi cu ce vor fi inlocuite Incepand cu anul 2018, polonezii vor putea sa iși foloseasca telefonul mobil in locul carții de identitate. Pana la permis mai este doar un pas. Adio carte de identitate fizica in Polonia. Polonezii au pus la cale o…

- Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca si Suedia, cu mai mult de 120.000 de useri, si va fi lansata in Marea Britanie. Folosind aplicatia Hold, tinerii primesc 10 puncte pentru fiecare…

- Aplicatia care ofera RECOMPENSE substantiale tinerilor daca nu folosesc telefonul mobil. Ce pot castiga daca renunta la cel putin 20 minute pe zi. Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca…

- Avem vesti interesante de la banci. Romanii care vor sa ia un credit pot scapa de zecile de minute pierdute la ghiseu. Mai exact, bancile au dezvoltat aplicatii pentru telefonul mobil, cu ajutorul carora puteti lua un imprumut de pana la 90.000 de lei. Intreaga operatiune dureaza doar cateva minute,…

- Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, iși exprima increderea fața de implementarea unui sistem modern de avertizare a populației in caz de pericol. Intr-o postare pe Facebook, fostul vicepremier vorbește despre oportunitatea unui astfel de sistem, folosind drept exemplu ninsorile din ultimele…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Zalau au identificat marți, 27 februarie a.c., o femeie de 31 de ani, din comuna Letca, banuita de comiterea unui furt de telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in data de 23 ianuarie a.c., persoana…

- Telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor. Un studiu dat publicitatii de Statista.com…

- Imigrantii europeni rezidenti in Marea Britanie, care vor dori sa se inregistreze pentru a putea ramane in aceasta tara dupa ce Brexitul va deveni realitate, vor putea sa faca acest lucru prin intermediul unei noi aplicatii informatice, care deocamdata este in faza probelor, scrie publicatia El Mundo.Brexitul…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Vințu de Jos au identificat un barbat de 64 de ani, din Vintu de Jos, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 8 februarie 2018, din interiorul unui camin cultural din localitatea Vințu de Jos. Joi, 8 februarie 2018,…

- Un barbat in varsta de 64 de ani din Vintu de Jos este cercetat penal dupa ce a furat, din incinta caminului cultural din localitate, un telefon mobil ce apartinea unui adolescent de 15 ani. Potrivit IPJ Alba, in 15 februarie, politistii din cadrul Postului de Politie Vințu de Jos au identificat un…

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- Vrei sa-ti cumperi o masina la mana a doua si ti-e teama ca are km dati inapoi? Afla ca teama ta este intemeiata. La cat de simplu e sa faci asta, ne temem ca proprietarii care isi vand masinile fara sa le modifice km pot fi numarati pe degete, scrie ProMotor.ro. Internetul e plin de…

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Un tanar, din comuna gorjeana Calnic, a fost jefuit de telefonul mobil in timp ce se afla cu mama sa, la control, la Spitalul Orasenesc din Rovinari. Fiul femeii a ramas fara telefonul mobil in valoare de 300 de lei. ...

- Ponderea achizitiilor de pe mobil va ajunge si la 70% pe unele segmente, spune Mihai Patrascu. Compania Evolution Prest Systems, care administreaza evoMAG.ro, unul dintre cei mai mari zece retaileri online electro-IT din Romania, cu afaceri de 85 mil. lei in 2016 (19 mil. euro), isi va concentra…

- Peste 90% dintre romani nu ies din casa fara telefonul mobil, releva un studiu realizat de o companie de cercetare de piata. Daca totusi isi uita smartphone-ul, jumatate dintre ei se intorc din drum, chiar daca risc sa intarzie la serviciu sau la o intalnire. Statisticile arata ca, la fiecare sfert…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- De Ziua Mondiala a Zonelor Umede, WWF avertizeaza ca amenajarile hidroenergetice care nu tin cont de biodiversitatea zonei risca sa distruga rauri foarte de valoroase, odata cu specii de flora si fauna foarte importante. Pentru a ilustra astfel de cazuri, WWF Romania si ESRI Romania au creat o noua…

- Telefoanele inteligente sunt indispensabile in zilele noastre, iar pentru a-l proteja trebuie doar sa ții cont de cateva aspecte. In prezent, cu toții avem un telefon inteligent pe care il utilizam nu doar pentru a ține legatura cu ceilalți, ci și pentru a fotografii prețioase cu cei dragi, pentru aplicația…

- Ieri, 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din Baia de Aries, ca persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil ce a fost sesizat politiei la data de 29 decembrie 2017. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, in timp ce…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- O tanara de 17 ani, a fost cat pe ce sa ramana fara telefonul mobil pe care il avea asupra sa, dar l-a observat la timp pe cel care a intins o mana spre buzunarul hainei cu care era imbracata in incercarea de a-l sustrage.

- Telefonul smart nu mai are cum sa lipseasca din viata de zi cu zi a copiilor. Prin urmare, parintii trebuie sa gaseasca solutii pentru ca aceasta “unealta” sa poata fi folosita in avantajul celor mici.

- Un minor, in varsta de 15 ani, din Blaj, este cercetat de politistii de investigatii criminale din muncipiu, pentru un furt comis in noiembrie 2017. A fost depistat luni, in cadrul unei actiuni cu efective marite.

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un minor de 15 ani din Blaj, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, fapta reclamata politei in luna noiembrie 2017. Minorul ar fi abordat, pe strada, un alt minor caruia i-ar fi cerut sa-i imprumute telefonul mobil pentru a…

- Portalul instanțelor de judecata a fost blocat de utilizatori. Mii de cereri au fost lansate cu ajutorul unei aplicații iar site-ul prezinta probleme de funcționalitate și performanța, spune direcția IT a Ministerului de Justiție. Utilizatorii sunt indemnați sa descrie erorile intalnite pe portal prin…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.

- Cetatenii din Rovinari care au de adresat o sesizare la primarie nu mai trebuie sa stea la usa primarului sau la sefii directiilor si societatilor de servicii publice. Primaria a lansat aplicatia Rovinari City Report, cu ajutorul careia rovinarenii p...

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- Pana la sfarsitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Timis primeste solicitari pentru subventia motorinei achizitionate si utilizate in ferme si in amenajarile de imbunatatiri funciare in cursul ultimului trimestru al anului trecut. Cererile se depun la centrele…

- O fetita în vârsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, în orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata în viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital.

- Femeia care apare in imagini este cautata de oamenii legii, pentru ca ar fi sustras un telefon mobil in timp ce se afla intr-o farmacie, noteaza NOI.md. Telefonul, in valoare de 4450 de lei, apartinea unui barbat in virsta de 36 de ani. In cadrul cercetarilor inițiate, politistii au constatat ca femeia, in…

- Potrivit sursei citate, cererile se depun la Centrele Judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre administratorul/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisa de administratorul/reprezentantul legal si este insotita de copia actului…

- Opt persoane au fost ranite usor iar un magazin Apple a fost evacuat marti in Zurich (nordul Elvetiei), din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit, au informat surse ale politiei citate de AFP.

- Au fost numite șase motive principale ale descarcarii rapide a smartphone-ului. Dupa cum a informat portalul AKKet.com, primul motiv care duce la descarcare este luminozitatea ecranului. Utilizatorii ar trebui sa activeze luminozitatea automata sau sa o reduca manual seara și noaptea. De asemenea, va…

- In cazul plaților directe pe care agricultorii le mai au de incasat in acest an pentru cererile depuse in 2017, avem doua situații. Prima este cea a fermierilor care au intrat de la 16 octombrie la plata avansului. La nivelul tarii sunt aproape 750.000 de beneficiari ai subventiilor pe suprafata care…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat astazi ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa functioneze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele.

- Un sofer, de 46 de ani, din comuna gorjeana Matasari, a ramas fara telefonul mobil dupa ce in aceasta dimineata a luat un barbat, la ocazie, pentru a-l transporta in alta localitate. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului ...

- Seful Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Mures, Ioan Rus, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest an agricol s-au inregistrat cele mai mari productii la grau si la porumb boabe din istoria judetului, productiile din anii precedenti fiind depasite si cu peste 1.000…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au identificat un nou malware interesant, cu multiple module, care include un numar aproape infinit de funcții periculoase, de la mine de cripto-monede, pana la atacuri DDoS. Din cauza arhitecturii modulare, i se pot adauga chiar mai multe funcții. Acest program malware neobișnuit…

- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017, va fi platit incepand din data de 21 decembrie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis…

- Cunoscutul artist britanic Ed Sheeran sarbatoreste doi ani de cand nu are telefon mobil, informeaza Fox News. Interpretul hitului "Perfect" a postat pe Instagram motivul care l-a facut sa isi ia o pauza de la telefon, amintindu-le fanilor ca au trecut doi ani de cand a renuntat la acest accesoriu. Din…

- Ajunsa la versiunea 1.5, aplicatia Google PhotoScan pentru dispozitive cu Android imbunatateste functia de decupare si salvare a documentelor scanate cu ajutorul camerei foto. Ajutand in special utilizatorii care doresc sa scaneze mai multe documente deodata, noua versiune a aplicatiei salveaza automat…

