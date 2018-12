Agricultorii și antreprenorii călărășeni au sărbătorit împreună Calarașenii au gasit o formula magica de a sarbatori doua evenimente in unul. Este vorba de Concursul raional ”Cel mai bun antreprenor al anului” și Ziua lucratorului din agricultura și industria prelucratoare. Sarbatoarea a avut loc pe 22 noiembrie. Sergiu Artene, președintele raionului Calarași, s-a declarat mandru de stoicismul și perseverența oamenilor de afaceri si agricultorilor calarașeni care, ”in ciuda tuturor vitregiilor, rezista, se dezvolta și aduc plusvaloare economiei raionului și republicii”, vorba dansului. Totodata, dansul și-a exprimat dezamagirea ca Incubatorul de Afaceri din… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

