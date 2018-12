Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, duminica seara la Romania Tv, ca a avut parte și de momente dificile, de cand este in politica. Premierul a povestit cum, in perioada in care era europarlamentar, un fost consilier al Partidului Democrat a coborat din mașina și a lovit-o.Intrebata, intr-un interviu…

- Viorica Dancila a declarat, duminica seara la Romania Tv, ca a avut parte si de momente dificile, de cand este in politica. Premierul a povestit cum, in perioada in care era europarlamentar, un fost consilier al Partidului Democrat a coborat din masina si a lovit-o.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va avea, vineri, o intrevedere la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, urmand ca oficialul strain sa aiba o intalnire la Palatul Victoria și cu premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Vizita lui Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, țara care…

- Liderii USR Dan Barna si Stelian Ion au mers, vineri, la discutii la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader, pe tema Ordonantei pe Codurile penale, anuntata la inceputul saptamanii, dupa sedinta conducerii PSD. Dan Barna a aratat, dupa intalnire, ca i-a transmis sefei Executivului…

- Viorica Dancila l-a primit, marți la Palatul Victoria, pe Ivan Brajovic, președintelui Parlamentului din Muntenegru. Premierul i-a transmis acestuia ca, in perioada mandatului Președinției Consiliului UE, Romania va sprijini negocierile pentru aderarea Muntenegrului la UE.„In cadrul intalnirii, cei…

- Prima intalnire din sirul celor pe care Antonio Tajani urmeaza sa le aiba in aceasta a treia zi a sapatamanii, la Bucuresti, a fost cea cu Viorica Dancila, la sediul Guvernului. Premierul i-a primit pe presedintele Parlamentului European si pe secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle,…

- Premierul știe una și buna: "PSD nu se implica în campanie". Asta chiar daca partidul a sponsorizat campanii media, mai mult, primarul Sectorului 1, Dan Tudoareche, membru PSD, a afișat la loc de cinste un banner prin care îndemna lumea sa

- Situatia incredibila la Palatul Victoria. Desi a fost criticata dur de parlamentarii europeni, miercuri, in plenul Parlamentului European si a primit un ultimatum din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in privinta independentei justitiei si a respectarii statului de drept,…